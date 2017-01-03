6 січня – Надвечір’я Христового Різдва за Юліанським календарем

Різдву передує чотиритижневий піст – час духовного очищення. Кульмінацією святкового приготування є надвечір’я Різдва – день чування, молитви й посту. Святвечір з 12 пісними стравами має не тільки глибокі змістом церковні відправи, але передусім він багатий у нашому народі на cповнені символіки обряди і звичаї, деякі з яких сягають ще дохристиянських часів.

Загалом традиції святкування надвечір’я Різдва носять однаковий характер по всій Україні, а відмінність у південних та північних областях пояснюється впливом інших культур. Багато із самобутніх звичаїв втратилися або призабулися внаслідок масових депортацій українців з їх етнічних земель або через радянську атеїзацію. Попри все, українці сьогодні по-новому відкривають себе для Бога, рідні традиції та обряди.



Про історію святкування Надвечір’я, про страви, приготовлені на Вечерю, про традиції проведення Святвечора читайте у матеріалі Юлії Коцан «Традиції надвечір’я Христового Різдва».

Рецепти приготування страв на Святвечір.

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