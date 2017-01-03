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6 січня – Надвечір’я Христового Різдва за Юліанським календарем
6 січня 2017, 09:33 | Релігійні свята і традиції | 0 | | Код для блогу | |
Різдву передує чотиритижневий піст – час духовного очищення. Кульмінацією святкового приготування є надвечір’я Різдва – день чування, молитви й посту. Святвечір з 12 пісними стравами має не тільки глибокі змістом церковні відправи, але передусім він багатий у нашому народі на cповнені символіки обряди і звичаї, деякі з яких сягають ще дохристиянських часів.
Загалом традиції святкування надвечір’я Різдва носять однаковий характер по всій Україні, а відмінність у південних та північних областях пояснюється впливом інших культур. Багато із самобутніх звичаїв втратилися або призабулися внаслідок масових депортацій українців з їх етнічних земель або через радянську атеїзацію. Попри все, українці сьогодні по-новому відкривають себе для Бога, рідні традиції та обряди.
Про історію святкування Надвечір’я, про страви, приготовлені на Вечерю, про традиції проведення Святвечора читайте у матеріалі Юлії Коцан «Традиції надвечір’я Христового Різдва».
Рецепти приготування страв на Святвечір.
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- 6 січня 2017, 13:14
Після того, як "отець і глава" побоявся поїхати в Донецьк і Луганськ навіть разом з Послом Ватикану, це виглядає дешевим самопіаром. Особливо "надихає" це: "Списки учасників |
- 6 січня 2017, 13:02
Чи можна дати безпосереднє посилання на на офіційний Сайт Ватикану де мав би бути опублікований повний текст цього листа? |
- 5 січня 2017, 18:43
Він так само брехливий і безсоромний, як і їхній кремлівський патріарх. |
- 5 січня 2017, 18:42
НЕЗРОЗУМІЛО ЦЕ ВИКУП ЗА ПОЛОНЕНОГО ЧИ МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА ТАКА ВЕЛИКА ??? |
- 5 січня 2017, 18:42
https://pulseoftheday.ru/article/2013381 ДЛЯ ТИХ, В КОГО ЩОСЬ З ПАМ*ЯТТЮ. |
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