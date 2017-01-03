6 січня – Надвечір’я Христового Різдва за Юліанським календарем

6 січня 2017, 09:33 | Релігійні свята і традиції | 0 |   | Код для блогу |  | 

Святвечір.jpgРіздву передує чотиритижневий піст – час духовного очищення. Кульмінацією святкового приготування є надвечір’я Різдва – день чування, молитви й посту. Святвечір з 12 пісними стравами має не тільки глибокі змістом церковні відправи, але передусім він багатий у нашому народі на cповнені символіки обряди і звичаї, деякі з яких сягають ще дохристиянських часів.

Загалом традиції святкування надвечір’я Різдва носять однаковий характер по всій Україні, а відмінність у південних та північних областях пояснюється впливом інших культур. Багато із самобутніх звичаїв втратилися або призабулися внаслідок масових депортацій українців з їх етнічних земель або через радянську атеїзацію. Попри все, українці сьогодні по-новому відкривають себе для Бога, рідні традиції та обряди.

Про історію святкування Надвечір’я, про страви, приготовлені на Вечерю, про традиції проведення Святвечора читайте у матеріалі Юлії Коцан «Традиції надвечір’я Христового Різдва».

Рецепти приготування страв на Святвечір.

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теги до статті:Надвечір'я,Різдво,Свята Вечеря
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    • Fr. Valerii | 6 січня 2017, 13:14

      Після того, як "отець і глава" побоявся поїхати в Донецьк і Луганськ навіть разом з Послом Ватикану, це виглядає дешевим самопіаром. Особливо "надихає" це: "Списки учасників

    • Fr. Valerii | 6 січня 2017, 13:02

      Чи можна дати безпосереднє посилання на на офіційний Сайт Ватикану де мав би бути опублікований повний текст цього листа?

    • edelweiss | 5 січня 2017, 18:43

      Він так само брехливий і безсоромний, як і їхній кремлівський патріарх.

    • батюшка | 5 січня 2017, 18:42

      НЕЗРОЗУМІЛО ЦЕ ВИКУП ЗА ПОЛОНЕНОГО ЧИ МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА ТАКА ВЕЛИКА ???

    • b111 | 5 січня 2017, 18:42

      https://pulseoftheday.ru/article/2013381 ДЛЯ ТИХ, В КОГО ЩОСЬ З ПАМ*ЯТТЮ.

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