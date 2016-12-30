Студенти-іноземці відзначили Різдво у Запоріжжі співом колядок під тамтами

3 січня 2017, 10:26 | Релігійні свята і традиції | view photo | 0 |   | Код для блогу |  | 

exklusiv.gifУ запорізькому Будинку профспілок 2 січня відбулося велике свято студентів-іноземців Сходу України. В гості до студентської католицької організації „IMCS Zaporozhye” приїхали гості з Харкова, Дніпра, Сум.

Розпочалося свято молитвою, були розповіді про життя студентів в Україні, про їхню діяльність у Католицькій Церкві, а далі хори студентів-католиків ніби змагалися – хто краще заспіває відомі на весь світ та унікальні пісні.

На Різдвяному концерті виконувалися колядки англійською, французькою мовами, мовами країн Африки. Звучали й африканські тамтами. Також студенти показали вертепну сценку, а далі відбулося невимушене спілкування.

Як розповів запорізький священик, настоятель парафії Бога Отця Милосердного РКЦ отець Томаш Надбережний, такі свята проходять вже сьомий рік. Цього року вперше глядачами стали й мешканці Запоріжжя, а не тільки студенти з різних країн, які вчаться в Україні. Організація IMCS поєднує студентів, головним чином, медиків, з країн Африки, Азії та Латинської Америки, — повідомляє власкор РІСУ.

Різдвяний концерт у Запоріжжі

Різдвяний концерт у Запоріжжі

Різдвяний концерт у Запоріжжі

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теги до статті:IMCS,РКЦ в Запоріжжі,Традиції Різдва
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