На Різдво в Україні будуть сильні морози

В Україні 6-7 січня очікується різке похолодання.

Як зазначається на сайті Укргідрометцентру, 6 січня у Києві вдень очікується -12-14 градусів, вночі -14-16. На Західній Україні прогнозується приблизно така ж температура.

У Східних та Південних областях тепліше: вдень -1-6, вночі -4-8 градусів.

7 січня похолодає ще більше. У Києві прогнозується -17-19 градусів вдень і -19-21 вночі. У Західних областях приблизно така ж температура.

У Чернігівській та Сумській областях вдень 7 січня очікується -18-20 градусів, вночі – до -26 морозу.

У Харківській, Луганській та Дніпропетровській областях вдень -10-13, вночі до -16. У Донецькій та Запорізькій трохи тепліше – до -8 вдень та до -12 вночі.

У Південних областях вдень і вночі температура буде близько -10-12 градусів, повідомляє Українська правда.