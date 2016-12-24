У Чернівцях на свята встановили аж чотири вертепи

27 грудня 2016, 15:54 | Релігійні свята і традиції | view photo | 0 |   | Код для блогу |  | 

exklusiv.gifЦього року у столиці Буковини вперше така кількість вертепів. А ще декілька років тому у центрі не було жодного. Винятком була Садгора – віддалений мікрорайон.

Три роки тому у місті вперше на Центральній площі було встановлено хатинку, в якій помістили 16 фігур. Цього року цю шопку знову відкрили – за участі представників греко- та римо-католицьких громад та священиків, а також міського голови. Не було представників православної громади.

Вертеп на Центральній площі

“Тепер це невід’ємна частина загальноміських святкувань та різдвяних заходів”, — сказав міський голова Олексій Каспрук про відкриття вертепу.

Він був придбаний і встановлений коштом небайдужих чернівчан, парафіян греко-католиків. Міська рада допомагає у встановленні вертепу та освітленні.

Коштом і старанням міста у Чернівцях цього року вперше з’явився вертеп на Соборній площі. На цій площі розмістилися головна ялинка міста, різдвяний ярмарок, будинок казкаря для дітей. Цей вертеп солом’яний. В управлінні культури міської ради розповідають, що запрошують представників всіх конфесій збиратися тут і колядувати.

Вертеп на Соборній

Свій вертеп цього року вирішили встановити і на подвір’ї церкви Преподобної Параскеви Сербської УПЦ КП. Фігури металічні, на них наклеєне зображення героїв вертепу.

За словами настоятеля о. Миколи Семелюка, вертеп було вирішено встановити під величезною ялинкою, що росте біля входу до храму.

Вертеп біля церкви св. Параскеви

10 років тому у віддаленому мікрорайоні Садгора парафіяни костелу Святого Архангела Михаїла поставили на подвір’ї храму перший у місті вертеп.

Це була ініціатива настоятеля отця Кшиштофа Сапальського. І це була також його ідея, аби на другому плані вертепу з’явилася українська родина. У перші роки, та й зараз, на садгірський вертеп їде дивитися багато чернівчан. А стереже вертеп собака, звісно, не справжня, — розповідає власкор РІСУ Наталія ФЕЩУК.

Шопка у Садгорі

Фото автора та Людмили Слободян

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теги до статті:Вертеп,Традиції Різдва
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