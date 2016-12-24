У Запоріжжі Різдво за григоріанським календарем святкували разом різні релігійні конфесії

Різдво Христове за григоріанським календарем у Запоріжжі різні релігійні конфесії святкували разом, зокрема й на головній площі Фестивальній, в рамках ІІ обласного „Новорічно-різдвяного фестивалю” .

Релігійні святкові заходи розпочала Літургія ввечері 24 грудня у римо-католицькому храмі Бога Отця Милосердного, яку вперше транслювала в прямому ефірі Запорізька обласна державна телерадіокомпанія. Під час Літургії спільно служили єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-Католицької Церкви Ян Собіло та настоятель Запорізької парафії Української Греко-Католицької Церкви отець Андрій Бухвак.

25 грудня на площі Фестивальній, біля головної ялинки та релігійного містечка на великій сцені відбулася спільна молитва представників різних релігійних конфесій. За мир в Україні спільно молилися екзарх Донецький Української Греко-Католицької Церкви владика Степан, єпископ Запорізький і Мелітопольський Фотій Української Православної Церкви Київського Патріархату, єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-Католицької Церкви Ян Собіло, керівники протестантських церков Запоріжжя. Усі представники Церков привітали запоріжців та побажали, щоб 2017 рік приніс мир та спокій Україні та людям. Екзарх Донецький Української Греко-Католицької Церкви владика Степан від імені всіх учасників молитви подякував запорізькій обласній та міській владі за можливість вже вдруге цілий місяць святкувати Різдвяні свята на головній площі обласного центру.

Представники різних Церков показували сценки про народження Ісуса, театральні постановки (церков Євангельських Християн „Відродження”, наприклад, запросила дитячий колектив з Харкова із виставою „Снігова королева”), для учасників святкових заходів лунали різдвяні пісні та колядки. Велике враження на глядачів справили зведений хор протестантських церков та хор африканських студентів – вони виконували духовні твори на професійному рівні.

Як повідомили представники Духовної Ради християнських церков, які разом з Департаментом культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації з 19 грудня по 19 січня проводять на площі Фестивальній у Запоріжжі „Новорічно-різдвяний фестиваль”, щодня тут безкоштовно роздаються по 500 стаканів чаю, глядачами та учасниками святкових заходів вже стали тисячі запоріжців та гостей міста.

Далі на запоріжців та гостей міста чекає не менш цікава святкова програма. 1 січня 2017 року Церква Християн Віри Євангельської „Джерело життя” планує привезти живих тварин до вертепу у релігійному містечку. 7 січня на головній площі Запоріжжя відбудеться ще одна спільна молитва та святкування „Козацького Різдва” за участю вихованців ГО „Всеукраїнська федерація „Спас”.