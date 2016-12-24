У Запоріжжі Різдво за григоріанським календарем святкували разом різні релігійні конфесії

27 грудня 2016, 14:19 | Релігійні свята і традиції | 0 |   | Код для блогу |  | 

exklusiv.gifРіздво Христове за григоріанським календарем у Запоріжжі різні релігійні конфесії святкували разом, зокрема й на головній площі Фестивальній, в рамках ІІ обласного „Новорічно-різдвяного фестивалю” .

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Релігійні святкові заходи розпочала Літургія ввечері 24 грудня у римо-католицькому храмі Бога Отця Милосердного, яку вперше транслювала в прямому ефірі Запорізька обласна державна телерадіокомпанія. Під час Літургії спільно служили єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-Католицької Церкви Ян Собіло та настоятель Запорізької парафії Української Греко-Католицької Церкви отець Андрій Бухвак.

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25 грудня на площі Фестивальній, біля головної ялинки та релігійного містечка на великій сцені відбулася спільна молитва представників різних релігійних конфесій. За мир в Україні спільно молилися екзарх Донецький Української Греко-Католицької Церкви владика Степан, єпископ Запорізький і Мелітопольський Фотій Української Православної Церкви Київського Патріархату, єпископ Харківсько-Запорізької  дієцезії Римо-Католицької Церкви Ян Собіло, керівники протестантських церков Запоріжжя.  Усі представники Церков привітали запоріжців та побажали, щоб 2017 рік приніс мир та спокій Україні та людям. Екзарх Донецький Української Греко-Католицької Церкви  владика Степан від імені всіх учасників молитви подякував запорізькій обласній та міській владі за можливість вже вдруге цілий місяць святкувати Різдвяні свята на головній площі обласного центру.

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Представники різних Церков показували сценки про народження Ісуса, театральні постановки (церков Євангельських Християн „Відродження”, наприклад, запросила дитячий колектив з Харкова із виставою „Снігова королева”), для учасників святкових заходів лунали різдвяні пісні та колядки. Велике враження на глядачів справили зведений хор протестантських церков та хор африканських студентів – вони виконували духовні твори на професійному рівні.

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Як повідомили представники Духовної Ради християнських церков, які разом з Департаментом  культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації з 19 грудня по 19 січня проводять на площі Фестивальній у Запоріжжі „Новорічно-різдвяний фестиваль”, щодня тут безкоштовно роздаються по 500 стаканів чаю, глядачами та учасниками святкових заходів вже стали тисячі запоріжців та гостей міста.

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Далі  на запоріжців та гостей міста чекає не менш цікава святкова програма. 1 січня 2017 року  Церква Християн Віри Євангельської „Джерело життя” планує привезти живих тварин до вертепу у релігійному містечку. 7 січня на головній площі Запоріжжя відбудеться ще одна спільна молитва та святкування „Козацького Різдва” за участю вихованців ГО „Всеукраїнська федерація „Спас”.

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теги до статті:Запоріжжя,Різдво
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