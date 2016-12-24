- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Вифлеємський вогонь зі Львівщини повезуть бійцям у зону АТО
27 грудня 2016, 11:33 | Релігійні свята і традиції | 0 | | Код для блогу | |
Пластуни принесли Вифлеємський вогонь миру у Львівську обласну раду. Свічку з полум’ям передали на сесії обласної ради.
Про це 27 грудня повідомив кореспондент IA ZIK.
Зі слів голови Львівської облради Олександра Ганущина, лампадку з вогнем волонтери повезуть у зону АТО, аби передати на свята бійцям.
Вифлеємський вогонь миру – міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
У Запоріжжі Різдво за григоріанським календарем святкували разом різні релігійні конфесії | 27 грудня 2016, 14:19 | Релігійні свята і традиції |
Муфтій Ісмагілов: Мені не подобається, що в РФ активно мусолять тему, що катастрофа Ту-154 - помста мусульман | 27 грудня 2016, 12:36 | Релігія і політика |
У Хмельницькому перезахоронили священиків й мирян УГКЦ кінця ХVIII – початку ХIХ століття | 27 грудня 2016, 12:07 | УГКЦ |
Вифлеємський вогонь зі Львівщини повезуть бійцям у зону АТО | 27 грудня 2016, 11:33 | Релігійні свята і традиції |
На заклик єпископа УПЦ (МП) білоруський ігумен припинив поминати "єретичне" священноначалля РПЦ | 27 грудня 2016, 11:24 | Православний світ |
Останні коментарі
- 27 грудня 2016, 14:41
А хто ж кому (направду) наразі в Україні забороняє чи перешкоджає дотримувати якісь традиції або плекати власну гідність тощо?! Не треба тут - як кажуть, зовсім на рівному місці - щось вигадувати та |
- 27 грудня 2016, 14:29
Дійсно: гетьман Богдан Хмельницький був дость непростою і навіть доволі суперечливою постаттю в українській історії. Однією рукою чинив він одне, а от водночас друга робила... Й, зокрема, його козаки |
- 27 грудня 2016, 12:40
Ну Ви так змалювали визначного гетьмана України, який (не забувайте)очолив національно-визвольний рух....і якщо цікаво згадайте які вимоги він висував королю (хоча Владислав і обіцяв їх виконати, |
- 27 грудня 2016, 12:16
Ну да, в ЄС ми нікому не потрібні, безвіз не дають, так давайте хоч так до них прилучимось. Поваги до своїх традицій та власної гідности у нас не залишилось? |
- 27 грудня 2016, 12:12
До речі, є такі історичні дані, що Богдан Хмельницький, зрештою, - наприкінці свого життя - таки усвідомив істинну суть того свого - москвофільного "вибору", який йому довелося зробити... |
Популярні статті місяця
12 грудня 2016, 13:39 | Анонси | 16 грудня 2016, 12:03
В УКУ відбудеться науково-практична конференція “Бог на Майдані: реальність чи міф?”
9 грудня 2016, 14:12 | Релігія і політика | 14 грудня 2016, 21:31
Патріарх Філарет пояснив, чому Росія так б'ється за українську Церкву
5 грудня 2016, 13:26 | Соцопитування | 7 грудня 2016, 11:03
Майже половина православних українців хоче Єдиної Помісної Православної Церкви, – соцопитування
1 грудня 2016, 11:34 | Суспільство-дайджест | 3 грудня 2016, 16:20
12 грудня 2016, 12:30 | Державно-конфесійні стосунки | 26 грудня 2016, 19:39
Глава УГКЦ в Одесі: «Нашу Церкву тут піддають дискримінації»
Коментарі