Вифлеємський вогонь зі Львівщини повезуть бійцям у зону АТО

27 грудня 2016, 11:33 | Релігійні свята і традиції | 0 |   | Код для блогу |  | 

Пластуни принесли Вифлеємський вогонь миру у Львівську обласну раду. Свічку з полум’ям передали на сесії обласної ради.

Про це 27 грудня повідомив кореспондент IA ZIK.

Зі слів голови Львівської облради Олександра Ганущина, лампадку з вогнем волонтери повезуть у зону АТО, аби передати на свята бійцям.

Вифлеємський вогонь миру – міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.

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теги до статті:Вифлеємський вогонь
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