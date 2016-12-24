Секретар РНБО пропонує святкувати Різдво разом з усім цивілізованим світом

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов закликає святкувати Різдво 25 грудня разом з усіма цивілізованими країнами. Про це він заявив у своєму привітанні з нагоди свята, повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу РНБОУ.

"Не думаю, що нам треба чекати, поки Верховна Рада визначиться з тим, щоб офіційно зробити сьогоднішній день святковим, а вже починати святкувати Різдво разом з усіма цивілізованими країнами, які поважають закон, відповідальність та розум. Святкуймо Різдво сьогодні, 25 грудня, разом з усією Європою, разом з усім цивілізованим світом!" - зазначив він.

Також Турчинов наголосив, що називати святковий день Різдва Христового, яке відзначають християни 25 грудня, "католицьким" - зовсім некоректно.

Він зауважив, що сьогодні святкують не лише католики та протестанти, а й деякі православні Церкви.

"По-перше, розкол на католиків і православних відбувся більше ніж через п'ятсот років, у 1054 році. По-друге, сьогодні в цей день святкують Різдво не тільки католицькі та протестантські Церкви, але і багато православних Церков по всьому світу", - сказав Турчинов.

"Нехай у ваших оселях завжди буде тепло і затишно, нехай Господь благословить вас, ваші родини і нашу рідну Україну!" - побажав він.

Нагадаємо, сьогодні, 25 грудня, частина християн відзначає одне з найбільших свят у році – Різдво Христове. Зокрема, святкує Католицька та Протестантська Церкви, а також пов'язані з ними релігійні напрямки, такі як: лютеранство, Англіканська Церква і частина протестантських конфесій. Окрім того, Різдво сьогодні святкує частина православних, включаючи Константинопольську (крім Афону), Антиохійську, Олександрійську, Кіпрську, Болгарську, Румунську, Польську, Албанську, Грецьку Церкви.