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Секретар РНБО пропонує святкувати Різдво разом з усім цивілізованим світом
25 грудня 2016, 13:24 | Релігійні свята і традиції | 2 | | Код для блогу | |
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов закликає святкувати Різдво 25 грудня разом з усіма цивілізованими країнами. Про це він заявив у своєму привітанні з нагоди свята, повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу РНБОУ.
"Не думаю, що нам треба чекати, поки Верховна Рада визначиться з тим, щоб офіційно зробити сьогоднішній день святковим, а вже починати святкувати Різдво разом з усіма цивілізованими країнами, які поважають закон, відповідальність та розум. Святкуймо Різдво сьогодні, 25 грудня, разом з усією Європою, разом з усім цивілізованим світом!" - зазначив він.
Також Турчинов наголосив, що називати святковий день Різдва Христового, яке відзначають християни 25 грудня, "католицьким" - зовсім некоректно.
Він зауважив, що сьогодні святкують не лише католики та протестанти, а й деякі православні Церкви.
"По-перше, розкол на католиків і православних відбувся більше ніж через п'ятсот років, у 1054 році. По-друге, сьогодні в цей день святкують Різдво не тільки католицькі та протестантські Церкви, але і багато православних Церков по всьому світу", - сказав Турчинов.
"Нехай у ваших оселях завжди буде тепло і затишно, нехай Господь благословить вас, ваші родини і нашу рідну Україну!" - побажав він.
Нагадаємо, сьогодні, 25 грудня, частина християн відзначає одне з найбільших свят у році – Різдво Христове. Зокрема, святкує Католицька та Протестантська Церкви, а також пов'язані з ними релігійні напрямки, такі як: лютеранство, Англіканська Церква і частина протестантських конфесій. Окрім того, Різдво сьогодні святкує частина православних, включаючи Константинопольську (крім Афону), Антиохійську, Олександрійську, Кіпрську, Болгарську, Румунську, Польську, Албанську, Грецьку Церкви.
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- 25 грудня 2016, 23:25| Коментувати коментар
Якщо ми говоримо про григоріанський календар то постійно нібито по неосвіченності забуваймо про новоюліанський календар, котрий так саме саме сьогодні визначає РІЗДВО ХРИСТОВЕ. І якщо так вже напружує "цивілізований світ" в устах протестанта Турчинова і уната Гудзяка то не забуваймо, що 25 грудня саме після зимового рівнодення і до нового року ВІДЗНАЧАЮТЬ РІЗДВО майже всі нащадки Візантії:Константинопольський, Антіохійський, Александрійський патріархати, Еладська, Кіпрська, Критська автономна церкви окрім Єрусалиму та Афону. Також відзначають майже всі Балкани: Болгарська, Румунська, Албанська, Чехословацька церква окрім Сербської. Також малі церкви автономні Естонська, Фінська, Американська, Японська, а польська повернулась до старого календаря лише пару років тому.Старого календаря дотримуються ще Руська та Грузинська церкви.Новоюліанського ж дотримуються і грекокатоликицькі церкви Чехії та Словаччини, Угорщини, Румунії, Білорусі.Я вже не говорю про коптів та інші східні церкви. Тож чи варто себе протиставляти не цивілізованому світу а більшості православного світу тільки тому що коли православні переходили на новоюліанський календар ми були замкнені в комуністичному СеРеСеРе і не змогли до них приєднатись в 1920-30 роках. Це вже не зарозуміле середньовічне: лучше разойтисьс солнцем чем сойтись с папой римским. Це вже означає залишитись на узбіччіі БОЖОГО СВІТУ.
- 25 грудня 2016, 16:07| Коментувати коментар
Я, як православний громадянин України, вважаю, що Різдво Христове повинно святкуватись 7 січня, як і належить нам. А копіювати інший "цивілізований світ" немає ніякого сенсу. Ми їм нічим не зобовязані, як і він нам(напр.Нідерланди зі своїми вимогами до асоціації). А також хочу додати, що Содом і Гоморра, також свого часу вважалися "цивілізованим світом", і що нам приклад з них брати, бо вони "цивілізовані"?
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- 25 грудня 2016, 23:25
Якщо ми говоримо про григоріанський календар то постійно нібито по неосвіченності забуваймо про новоюліанський календар, котрий так саме саме сьогодні визначає РІЗДВО ХРИСТОВЕ. І якщо так вже |
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Ой, справді за Юліанським календарем, вибачте будь ласка, вже зовсім запутався, і дякую за виправлення! |
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