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25 грудня – Різдво Христове за Григоріанським і Новоюліанським календарями
25 грудня 2016, 12:29 | Релігійні свята і традиції | 1 | | Код для блогу | |
За переказами, цього дня Діва Марія народила Ісуса Христа. У Вифлеємі, у яслах, з’явився на світ Син Божий. Звістку про народження Божого Сина пастухам принесли ангели. Пізніше прийшли волхви-мудреці зі Сходу, які про появу Месії знали з легенд. Дорогу до міста їм вказала яскрава зірка. За вченням Церкви, народження Ісуса Христа відкрило можливість для спасіння душі та вічного життя для кожного християнина.
25 грудня Різдво святкує Римо-Католицька Церква, більшість протестантських Церков, а також частина православних — включаючи Константинопольську (крім Афону), Антиохійську, Олександрійську, Кіпрську, Болгарську, Румунську, Албанську, Грецьку (які дотримуються Новоюліанського календаря)
У ніч із 24 на 25 грудня в римо-католицьких храмах України відбуваються урочисті богослужіння. Головна церемонія проходить у Ватиканському соборі Святого Петра. Цю службу, яку транслюють телевізійні канали світу, очолює Папа Римський Франциск.
Папа о півдні з лоджії фасадного боку базиліки святого Петра у Ватикані за традицією звертається з різдвяним посланням до всіх віруючих та всіх людей доброї волі світу. Привітання звучить 65-ма мовами, серед яких й українською.
На площі святого Петра завжди присутня численна українська громада. Папа уділяє традиційне Апостольське благословення "Urbi et Orbi", що у перекладі означає «містові, тобто Риму, і всьому світові».
Про римо-католицькі традиції святкування Різдва читайте у матеріалі «Ми ділимось облаткою, як поляки, залишаємо вільне місце за столом, як євреї на пасхальному седері, в нас стали традиційними вертепи і театралізовані різдвяні дійства середньовічної Італії, в нас загостювала німецька ялинка…»
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- 25 грудня 2016, 14:23| Коментувати коментар
Це питання із самих початків Нового Завіту і впродовж уже багатьох століть, а особливо - у сучасну пору, цікавить і хвилює чимало поколінь християн. Який - хоча б суто й дуже орієнтовно, приблизно - вірогідний термін часу, в який у цьому світі здійснюватиметься, аж до повернення (Другого пришестя) Спасителя, це благословенне - спасаюче і зцілююче всіх людей служіння Його Христової Церкви "по всьому світу, на свідчення всім народам"? Включаючи, зрозуміло, і найбільш віддалені й "глухі" (важкодоступні) куточки планети Земля, котрих євангельське благовістя почало досягати лише зараз, у новітню історичну добу... Щоб спробувати дати якусь - більш-менш серйозну й, насамперед, обґрунтовану на Святому Письмі - відповідь на нього, то тут, мабуть, варто звернути увагу, зокрема, на такий євангельський текст: "У той день прийшли деякі з фарисеїв і сказали Йому: вийди і піди звідси, бо Ірод хоче Тебе вбити. І сказав [Ісус] їм: підіть і скажіть отій лисиці: ось виганяю бісів і зцілюю СЬОГОДНІ і ЗАВТРА, і на ТРЕТІЙ день закінчу" (Лк.13:32). Крім цього, про ці ж самі три дні можна прочитати, скажімо, і в такому старозавітньому пророцтві про майбутній - причому, як перший, так і саме Другий прихід Христа-Месії: "У скорботі своїй вони з раннього ранку будуть шукати Мене і говорити: "ходімо і повернімося до Господа! Бо Він уразив - і Він зцілює нас, поразив - і перев'яже наші рани; оживить нас через ДВА дні, на ТРЕТІЙ день підніме нас, і ми будемо жити перед лицем Його. Отже, пізнаємо, будемо прагнути пізнати Господа: як ранкова зоря - явлення Його, і Він прийде до нас, як дощ, як пізній дощ зросить землю"" (Ос.6:1-3). Водночас тут, вочевидь, слід зауважити і наголосити, що, згідно 2 Петр.3:8, "єдине ж не повинно бути приховане від вас, улюблені, що у Господа ОДИН день, як ТИСЯА років, і ТИСЯЧА років, як ОДИН день". Про це ж саме читаємо, приміром, і в Пс.89:5: "Бо ТИСЯЧА літ перед очима Твоїми - як [ОДИН] день учорашній, що пройшов, як сторожа нічна". Якщо зміст зацитованих вище (як і деяких інших, подібних до них) біблійних уривків розуміти (трактувати) прямо (буквально) й, передусім, те, що там "ОДИН день" = "ТИСЯЧА років", то таким чином маємо вагомі підстави вважати, що Друге - у всій Його славі і силі - пришестя Ісуса Христа й, відповідно, з наступним "настанням дня [суда] Господнього, великого і страшного" (Мал.4:5) правдоподібно має відбутися вже в поточному - ТРЕТЬОМУ тисячолітті. Мало того: судячи з багатьох - доволі красномовних, починаючи від завершаючого (щодо цих "двох днів") ХХ століття і далі, - есхатологічних, за суттю і змістом, подій і ознак довкіл нас, що передбачені в біблійних пророцтвах і мають здійснитися якраз "в останні роки" і "в останні дні" (Єз.38:8,16) всесвітньої Історії спасіння, то, як виглядає, таке довгоочікуване Його улюбленою Нареченою - новозавітньою Церквою повернення Сина Божого вже, дуже схоже, не за надто далекими й високими горами!
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