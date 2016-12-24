У центрі Одеси встановили Різдвяний вертеп

25 грудня 2016, 11:57 | Релігійні свята і традиції | view photo | 0 |   | Код для блогу |  | 

Напередодні Різдва, прямо в центрі Одеси, у Міському саду, в рамках святкування Фестивалю Різдва, ініційованого БФ «Добрий самарянин» і Одеською Народною церквою, встановили традиційний Різдвяний вертеп зі справжніми героями з біблійного сюжету.

Різдвяний вертеп в Одесі

Цього разу вертеп — це унікальна фотозона, на якій зображені в людський зріст герої Різдвяної історії — волхви, мудреці, пастухи і, звичайно ж, Марія, Йосип та народжена дитина Ісус Христос.

Як зауважує власкор РІСУ Анна Волошина, історичні реконструктори потрудилися на славу — їм вдалося повністю через костюми втілити епоху 2000-річної давнини. І навіть коробка-ясла, в якій лежить немовля, повністю виконана в традиціях того часу.

«Різдвяний вертеп — це можливість нагадати одеситам першопричину святкування. Різдво — це, в першу чергу, не кухня і веселі гуляння, а це хвала за те, що на світ народився наш Спаситель Ісус Христос», — підкреслив організатор, старший пастор ОНЦ, віце-президент БФ« Добрий самарянин» Денис Сердиченко.

На відкритті Вертепу

Різдвяний вертеп простоїть до 8 січня. Зробити фотознімки на пам'ять в ці чарівні новорічні дні зможе будь-хто. Крім того, біля вертепу кожен день, з 3 по 8 січня у рамках Фестивалю Різдва, пройдуть «Різдвяні вечори». На центральній вулиці міста — Дерибасівській, щовечора з 17.00 до 20.00, відбудеться концертно-розважальна програма за участі дитячих колективів, молодіжних та дорослих хорів.

Також з розповідями про Різдво виступлять різні представники протестантських церков. Свято пройде в стилі європейського протестантського Різдва та присвячене до 500-річчя з дня Реформації.

На відкритті Вертепу

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теги до статті:Денис Сердиченко,Одеська народна церква,Різдво,Традиції Різдва
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    • Momryk Anatoliy | 25 грудня 2016, 23:25

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    • RODOVID | 25 грудня 2016, 20:31

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    • Marko | 25 грудня 2016, 19:07

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    • Леонтій | 25 грудня 2016, 18:07

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    • Пан Валерій | 25 грудня 2016, 17:50

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