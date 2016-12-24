Порошенко привітав українців, які сьогодні святкують Різдво

25 грудня 2016, 11:13 | Релігійні свята і традиції | 0 |   | Код для блогу |  | 

Президент України Петро Порошенко привітав вірян, які святкують Різдво за григоріанським та новоюліанським стилем. Текст вітання оприлюднено на сайті глави держави.

«Сердечно вітаю вас із Різдвом Христовим.

Нехай у ці святкові дні здійснюються ваші найзаповітніші мрії, а у серцях завжди панує віра, надія та любов.

Сьогодні, коли український народ долає серйозні випробовування, надзвичайно важливими є єдність у справах і помислах, наполеглива праця заради добробуту нашого народу, зміцнення та розквіту Української держави.

Бажаю вам доброго здоров’я, злагоди й достатку.

Гарних і радісних свят!», - побажав Петро Порошенко.

 

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теги до статті:Григоріанский календар,Новоюліанський календар,Петро Порошенко,Різдво
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    Останні коментарі

    • Momryk Anatoliy | 25 грудня 2016, 23:25

      Якщо ми говоримо про григоріанський календар то постійно нібито по неосвіченності забуваймо про новоюліанський календар, котрий так саме саме сьогодні визначає РІЗДВО ХРИСТОВЕ. І якщо так вже

    • RODOVID | 25 грудня 2016, 20:31

      Ой, справді за Юліанським календарем, вибачте будь ласка, вже зовсім запутався, і дякую за виправлення!

    • Marko | 25 грудня 2016, 19:07

      Саме сьогодні в день Різдва за григоріанським календарем ішов пішки по центрі міста Cheb (Eger) в Чеській Республіці. Там на хідники виставлені хронологія важливих подій міста (від 1066 до сьогодні).

    • Леонтій | 25 грудня 2016, 18:07

      Та ні! Я ж НІКОГО і НІЯК не звинувачую і не підозрюю у НАГЛОМУ й СВІДОМОМУ служінні інтересам Кремля! Але тут воно так ОБ'ЄКТИВНО, по суті цих подій, виходить, що безумовну "рибку" у

    • Пан Валерій | 25 грудня 2016, 17:50

      Згоден, що розкручування календарного питання ні до чого хорошого не призведе. Але бачити всюду агентів Кремля - це вже якась загальноукраїнська параноя. Гудзяк, як так розумію, теж агент ФСБ?

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