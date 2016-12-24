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24 грудня – Святвечір за Григоріанським та Новоюліанським календарем
24 грудня 2016, 15:58 | Релігійні свята і традиції | 0 | | Код для блогу | |
24 грудня католики латинської традиції та інші християни, які керуються Григоріанським та Новоюліанським календарями, мають Святу Вечерю. Святий вечір — це власне останній день чотиритижневого посту, який передує Різдву.
Ввечері 24 грудня, коли загоряється перша зірка, що колись вказала дорогу мудрецям до новонародженого дитяти, родини збираються за святковим столом. Перед початком трапези читається уривок з Євангелія, співається перша колядка, потім усі переломлюють різдвяний хліб — облатку, що символізує радість свята, яке наближається. Облатки освячуються в храмах під час посту перед Різдвом.
На стіл іноді кладуть декілька джгутів сіна — як нагадування про Вифлеємські ясла. Крім куті, на столі обов’язково стоять 12 пісних страв. В кінці Святвечора традиційно співають колядки та йдуть до храму на святкову різдвяну Месу.
У ніч із 24 на 25 грудня в римо-католицьких храмах України відбуваються урочисті богослужіння. Як РІСУ повідомляла, 24 грудня у катедральному соборі Успіння Пресвятої Діви Марії (пл. Катедральна,1) у Львові відбудеться Меса Навечіря Різдва Христового – Пастирка, яку очолить Апостольський Нунцій в Україні архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті. Розпочнеться святкове богослужіння о 18.00 год.
Головна церемонія проходить у Ватиканському соборі Святого Петра. Цю службу, яку транслюють телевізійні канали світу, очолює Папа Римський Франциск.
25 грудня Різдво святкує Римо-Католицька Церква, більшість протестантських Церков, а також частина православних — включаючи Константинопольську (крім Афону), Антиохійську, Олександрійську, Кіпрську, Болгарську, Румунську, Польську, Албанську, Грецьку.
Про римо-католицькі традиції святкування Різдва читайте у матеріалі «Ми ділимось облаткою, як поляки, залишаємо вільне місце за столом, як євреї на пасхальному седері, в нас стали традиційними вертепи і театралізовані різдвяні дійства середньовічної Італії, в нас загостювала німецька ялинка…»
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Останні коментарі
- 24 грудня 2016, 16:45
Бизнесом занимается старый педик и симонист Лазарь. Уж подыхать ему не сегодня-завтра, а всё гребёт под себя. За рукоположение в иерея такса - 4.000 $. Знаю, что говорю! Так кто в Крыму воистину |
- 24 грудня 2016, 16:41
Ты, псина большевицкая, не путай Божий дар с яйцами своего педераста Гундяя. Ни один храм в Украине не был "захвачен", все перешли по желанию всей или большинства общины.Ты, пёс поганый, |
- 24 грудня 2016, 15:43
Найбільші православні свята - це вершина довгого шляху духовного самовдосконалення та аскетичних самообмежень під час посту. Переривати цю роботу, щоб передчасно відсвяткувати |
- 24 грудня 2016, 15:10
Не знаю как другим, а вот мне, например, нравится ДВАЖДЫ в год - 7 января и 25 декабря - отмечать и праздновать Рождество Христово. Т. е. так получается, что и начало, и конец календарного года |
- 24 грудня 2016, 14:41 |
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