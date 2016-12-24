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Юдеї 24 грудня з заходом сонця розпочинають святкувати Хануку
24 грудня 2016, 11:37 | Релігійні свята і традиції | 1 | | Код для блогу | |
Свято вогню, світла, радості і веселощів — Хануку — юдеї відзначають 25 дня місяця Кіслев. Цьогоріч святкування розпочинаються ввечері 24 грудня. Відзначають Хануку 8 днів. Триватиме святкування до 1 січня. Ханука не є храмовим святом, про нього не йдеться у Святому Письмі, а історичним. Хоча воно вшановується юдеями і набуло своєї традиції.
Головний ритуал — запалювання ханукальних свічок на честь чуда, яке сталося в Єрусалимському Храмі після повстання Маккавеїв у середині ІІ ст. до н.е. Тоді, під час правління над Юдеєю Антіоха ІV Епіфанія, юдеям заборонили проводити в Єрусалимському Храмі служіння, вклонятися єдиному Богу. І для того, щоб „полегшити” еллінізацію євреїв, у 168 р до н.е. на жертовнику поруйнованого його воїнами Храму цар власноручно зварив свиню, тим самим осквернивши жертовник. А на подвір’ї храму наказав поставити скульптуру Зевса.
Проти таких дій царя повстав священик Матафії Гасмоней, у гніві він вбив зрадника, що вже готовий був принести жерву Зевсові. У священика було 5 синів, вони напали на солдат, посланців царя, і перебили їх. Тоді Матафія і його сини пішли в гори, де очолили партизанську війну „за Єдиного Бога”. Ватажком повстання після смерті Матафії став його середній син Єгуда на прізвисько „Молот” (на івриті Маккабі або Маккавей) — звідси повстання отримало назву Маккавеї.
Протягом трьох років повстанці отримали низку перемог і звільнили від Селевкідів частину Юдеї, у т.ч. Єрусалим. Повсюди вони руйнували язичницькі жертовники. А зайшовши до звільненого Храму, вони побачили, що храмова менора осквернена або зіпсута. Тому вони зробили нову символічну менору, використавши для цього вісім бойових списів. Таким чином, це був символічний знак перетворення зброї на символ миру, про що говорив пророк Ісая. Цей світильник неодноразово згадується в Талмуді (РхШ, 24б; АвЗар, 43а; Мен. 28б).
У перекладі слово „ханука” означає "оновлення", або „новосілля” (ханукат га-байт).
Запалювання свічок під час Хануки відбувається, згідно з Талмудом, „відразу, як почне темніти і перехожі почнуть залишати вулиці”. При цьому проголошується благословення на запалювання свічок і на чудо, яке сталося. А у перший вечір свята додається благословення і на час (ше-гехіяну — подяка Богові, що дав дожити до цього дня і виконати цю місію). Після цього читається уривок з трактату Софрім, в якому пояснюється, в чому полягає міцват нер Ханука — заповідь ханукальної свічки.
У молитвах святкових днів згадується чудо Хануки та проголошується перемога малих над великими, слабких над сильними, світу над пітьмою.
Детальніше про історію та традиції свята читайте у спеціальному матеріалі РІСУ.
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- 24 грудня 2016, 11:43| Коментувати коментар
І цей ханукальний вогонь, котрий на храмовій Менорі (Семисвічнику) - замість, відповідно до тодішнього запасу її оливи, ОДНОГО дня - палав аж цілих ВІСІМ днів, по суті, пророче провістив та знаменував про наближення приходу в цей світ справжнього й могутнього Божого Світла. Та його звільнення від влади й панування диявольського мороку і темряви, гріха й беззаконня, прокляття і смерті. Того непроминаючого й всеосвітлюючого та, водночас, милосердного й всеблагого, відроджуючого, зцілюючого й усеоновоюючого Божого Світла. Котре - з появою на небосхилі яскравої Вифлеємської зірки - і було явлене всьому людству в особі воплоченого Бога-Слова. Тобто, новонародженого Пресвятого Немовляти - обіцяного Месії-Спасителя з царського дому Давидового - Ісуса з Назарету. І внаслідок чого, серед іншого, стало можливим грандіозне й масове "прищеплення" численних "гілок" з багатьох-багатьох народів походженням з усуціль неплідної - "дикої за природою оливи" огидного й згубного язичництва і безбожництва, починаючи від Близького Сходу "та аж до краю землі", до вельми "доброї оливи" християнства. Ту, котру міцно "тримає" її могутній - заснований та виплеканий Господом старозавітній "святий корінь". І в результаті всього цього певного - есхатологічного часу до "спасіння" Господнього "увійде повна кількість язичників". І слідом за якими й "увесь Ізраїль спасеться" (Рим.11:16-26; Діян.1:8). Й, судячи з усього, цей благословенний час, який, врешті-решт, і має завершитися вже Другим - у всій Його славі, силі й тріумфі - пришестям у цей світ Спасителя Христа, до нас невпинно зближається!
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Ты, псина большевицкая, не путай Божий дар с яйцами своего педераста Гундяя. Ни один храм в Украине не был "захвачен", все перешли по желанию всей или большинства общины.Ты, пёс поганый, |
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