Глави християнських Церков вітають із Різдвом Христовим

У цьогорічному різдвяному привітанні Патріарх Константинопольский Варфоломій значну увагу присвятив дітям. Він закликав усіх людей визнати і поважати їх права і недоторканність і оголосив наступний, 2017 рік, - роком захисту священності дитинства.

Патріарх зазначив, що у сучасному світі діти стають жертвами воєн і навіть у країнах стійкого миру через велику кризу шлюбу і сім’ї вони зазнають фізичного та психічного насильства. У своєму зверненні Предстоятель також нагадав, що Святий і Великий Собор Православної Церкви звернувся до дітей і молодих людей «з особливою любов’ю і ласкою».

«Тайну Різдва прекрасно відображає кондак свята: “ради нас народилося дитя нове, Предвічний Бог.” Бог Слово, як дитина, і дитина, як Бог, являється людям з “чистим серцем” і з простотою дітей. Діти розуміють істину, яку “премудрі і розумні” не можуть досягти. “Від одних лиш дітей можете виправити Єрусалим,” зазначає Елітіс в своїй поемі “Від ближнього”», - пише першоєрарх.

«Посилаємо з безсонного Фанара святочні вітання: “Христос народжується – славіте, Христос з небес – зустрічайте!” всім далеким і близьким чадам Константинопольської Церкви, і направляємо наші отцівські побажання і наше патріарше благословення», - йдеться у привітанні Предстоятеля Константинопольської Церкви.

Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук) у своєму посланні наголосив, що нині від християн третього тисячоліття Ісус потребує, щоби вони своєю вірою впровадили Його у наш світ, сучасну історію і культуру.

«Навіть більше, мусимо ввести Христа, сьогодні рожденного задля нашого спасіння, в усі закутки особистого, сімейного і суспільного життя. Бог хоче туди ввійти і бути там особисто присутнім, однак поважає нашу волю і чекає на нашу відкритість до Нього», - пише Глава УГКЦ.

Першоєрарх підкреслив, що Бог повсякчас перебуває з нами:

«У нашому суспільному житті, особливо серед нинішніх економічних, політичних та воєнних викликів, пам’ятаймо, що з нами – Бог! Ми не самотні серед болю, страждань і крові в цій війні. У своєму Різдві Господь воплочується і сьогодні, у той історичний момент, в якому нам доводиться жити і вмирати, будувати і відроджувати, захищати нашу Батьківщину від ворога і лікувати рани минувшини та сьогодення. Це до нас у день Різдва Христового звертається ап. Павло із закликом до святості життя: «…щоб Христос вірою оселивсь у серцях ваших, а закорінені й утверджені у любові – ви спромоглися зрозуміти з усіма святими, яка її ширина, довжина, висота і глибина, і спізнати оту любов Христову, що перевищує всяке уявлення, і таким чином сповнились усякою Божою повнотою» (Еф. 3, 17–19)».

Патріарх Святослав також побажав усім українцям «від наймолодшого до найстаршого, чи в Україні, чи на поселеннях, зі щирого серця кожному з вас смачної куті, веселих свят Різдва Христового та щасливого і благословенного нового року!»

Цінувати різдвяну тишу і час буття разом закликали українців єрархи Української Греко-Католицької Церкви у Західній Європі.

«У різдвяну ніч ми особливо, по-дитячому, маємо нагоду зустріти таїнство тиші, у якій приходить до нас Господь. У ніжності колядки, у тихому світлі різдвяної свічки, у родинній молитві та неспішній Святій Вечері. Цінуймо цю різдвяну тишу і час буття разом, не порушуймо їх метушнею, непорозуміннями чи сварками….

Дитятко з Матір’ю та Йосифом були «біженцями» в Єгипті. Зараз в світі нараховують 65 мільйонів вимушених переселенців та біженців. Серед них до двох мільйонів громадян України, внутрішніх переселенців, що втекли від воєнних дій на сході України. Вони покинули рідних, домівки, друзів, все попереднє життя, бо небезпека вища, ніж страх перед невідомим. Десятки тисяч українських військових і сотні тисяч мирних мешканців сірої зони на Донбасі зустрічатимуть це Різдво як Богородиця з Обручником Йосифом – в убогих стаєнках, окопах і польових умовах. Для багатьох родин, традиційне вільне місце за свят–вечірнім столом промовлятиме трагічною відсутністю, яку заповнити може лише присутність Божа, а саме її ми разом святкуємо.

Бог у цьому Різдві з кримчанами, бо наш Крим терпить від переслідувань, порушень прав людини. Він з військовополоненими, заручниками та в’язнями сумління.

Посеред нас також немало тих, хто переживає складні особисті обставини, почувається забутим і покинутим. В західній Європі є до двох мільйонів економічних мігрантів з України, теж вимушених, бо в пошуках заробітку українці покидають своїх рідних, відчувають відчуженість, залишеність, непевність у майбутньому. Труднощі та виклики переживають не лише новоприбулі, а також ті, кого предки давно покинули Україну і кого Батьківщиною стали країни Західної Європи.

Як запросити до нашого вертепу усіх – зі сходу і зі заходу, з півночі та з півдня? Відповіді на ці запитання мусимо шукати разом, у молитві, яка завжди дає натхнення і зцілює, у Різдві, що об’єднує – убогих пастушків та мудреців, людей та звірів, небо і землю. Сьогодні до усіх нас приходить Христос, і усім звіщається добра звістка. Будьмо благовісниками одне для одного, ділімося з кожною людиною теплом, світлом і таїнством».

Єрархи Постійної конференції українських православних єпископів поза межами України у своєму різдвяному вітанні нагадали слова Івана Золотоуста, що Різдво - це Втілення Господа нашого Ісуса Христа. Він став одним з нас, щоби ми могли відчути Його Божество і усвідомити, що Бог є ЛЮБОВ.

«Святкуючи в наших парафіях цю тайну Втілення, ми повинні упокорити себе до тої міри, щоб поклонитися немовляті, Яке лежить у яслах в печері у Вифлеємі», - пишуть ієрархи.

«Сьогодні Христос, як Немовля, дозволяє нам наново відчути Боже Втілення з благоговінням та радістю. Син Божий входить в історію людства і дозволяє нам брати участь у позачасовій реалії Святої Тройці - Бога Отця, Сина і Святого Духа. Нехай наша любов до Нього буде в усі дні нашого життя – завжди, кожної хвилини, усім нашим серцем, нашою душею, нашим розумом та нашими почуттями», - бажають українцям православні єпископи з діаспори.

Митрополит Львівський Архиєпископ РКЦ в Україні Мечислав Мокшицький у вітанні закликав відкрити свої серця Христові, аби разом Ним туди увійшли мир, радість, надія, спасіння і життя. Митрополит також нагадав, що 2017 рік Римо-Католицька Церква в Україні проголосила Роком Фатімським:

«В тому часі Папа Бенедикт XV закликав пророчими словами, які нехай зворушать кожне серце мешканця України, спрагле миру. Він писав так: «Нам потрібно, більше ніж коли б то не було, в цей жахливий час послати прохання до Великої Богоматері від її найвідданіших дітей. До Марії, Матері милосердя, всемогутньої у Своїй милості. Нехай здіймаються молитви люблячих і відданих Їй з усіх куточків землі — з величних храмів і маленьких каплиць, з королівських палаців і садиб багатіїв, так само як з хатинок бідняків — звідусіль, де тільки знаходить притулок віруюча душа, з просякнутих кров`ю рівнин і морів. Нехай долинуть до Неї моторошні крики дружин і матерів, стогони безневинних крихіток, зітхання кожного щирого серця: щоб Її ніжність і блаженна турбота зійшли на нас і мир, про який ми просимо, запанував в нашому страждальному світі».

Нехай, отже, наша молитва до Божої Матері принесе нам гідне і праведне життя у мирі, любові і Божій благодаті!»

Старший єпископ Церкви Християн Віри Євангельської Михайло Паночко привітав із святом Різдва Христового та Новим 2017 роком.

«Більше двох тисяч років християни всього світу відзначають, святкують, прославляють світле Христове Різдво.

Ми з вами – частинка вселенського християнства – з великою радістю та натхненням очікуємо на це особливе для нас свято. «Бо хлоп’ятко родилося нам, Син даний нам і влада на раменах Його!» (Іс. 9:6).

Бажаю всім вам, дорогі сестри і брати, різдвяної радості, різдвяного миру та різдвяного світла у ваших серцях та домівках. Приєднуйтеся до ангельського хору, який возвеличував вічного Бога-Отця, що послав нам Спасителя, Учителя і Пастиря. Хай Божа благодать незмінно буде з вами!»