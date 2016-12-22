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Празник зачаття Богородиці святою Анною 22 грудня відзначають православні та греко-католики
22 грудня 2016, 09:45 | Релігійні свята і традиції | 2 | | Код для блогу | |
Давній і глибокий культ Пресвятої Богородиці, що є знаменною віхою Східної Церкви, проявляється у великій кількості Богородичних празників у церковному календарі. Ці празники розказують про найважливіші моменти з життя Божої Матері від її чудесного зачаття до Успення.
Як пише о. Юліян Катрій, ЧСВВ, у книзі "Пізнай свій обряд", Святе Євангеліє не багато говорить про життя Пречистої Діви Марії, тому більшість Богородичних празників не базується на подіях святого Євангелія, а радше на християнській традиції та на оповіданнях апокрифічних книг перших віків. Сюди належить також і празник Зачаття, який відзначається у Православній та Греко-Католицькій Церкві 22 грудня (8 грудня за старим стилем).
Зачаття Марії тісно пов’язане з Її місією — стати Матір’ю Христа. Вона мала привести на світ Божого Сина, тому Бог від світанку життя освятив Пресвяту Діву, надаючи їй привілей свободи від первородного гріха. Головна тема Богослуження празника — чудесна подія, коли свята Анна зачала Пресвяту Богородицю.
Празник Зачаття має окрему історію на Сході та на Заході. На Заході празник Зачаття Богородиці святою Анною пройшов велику еволюцію. Святкуючи цей празник, Схід звертає головну увагу на сам чудесний факт зачаття від старих і неплідних батьків, а Захід у цьому празнику почав наголошувати радше на прикметі того зачаття. Згодом народжується наука про непорочне зачаття Божої Матері, яка вчить, що Пречиста Діва Марія від першої хвилини свого зачаття була вільна від первородного гріха. Наука про непорочне зачаття Божої Матері найбільше розвинулася за Папи Пія IX (1846-1878), який своєю буллою від 8 грудня 1854 року проголосив непорочне зачаття догмою віри.
Східні Православні Церкви не приймають догмату про непорочне зачаття. Українська Греко-Католицька Церква після проголошення догми про непорочне зачаття празник Зачаття Богородиці святою Анною почала називати Непорочним зачаттям Пресвятої Богородиці. Львівський Синод (1891) між Богородичними празниками подає празник Непорочного зачаття і наказує святкувати його на спосіб великих Богородичних празників з одним днем перед- і сьома днями попразденства.
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- 22 грудня 2016, 12:17| Коментувати коментар
"Східні Православні Церкви не приймають догмату про непорочне зачаття. Українська Греко-Католицька Церква після проголошення догми про непорочне зачаття празник Зачаття Богородиці святою Анною почала називати Непорочним зачаттям Пресвятої Богородиці." Аякже інакше: після того, як - внаслідок укладення Берестейської унії 1596 р. - частина історичної Київської Церкви була підпорядкована Римському папському престолу (а згодом отримала назву УГКЦ), то, відповідно, "автоматом" сприйняла всі ті католицькі догмати, яких не знала і не навчала (тоді ще) єдина Христова Церква Сходу і Заходу І тисячоліття. Мало того: БУДЬ-ЯКІ теологічні "новації", навіть досить сумнівного (якщо не сказати, безглуздого) ґатунку - як, зокрема, оцей "догмат" про, мовляв, "непорочне зачаття" Діви Марії, - що їх забажає затвердити глава Ватикану, також "автоматом" стають "неоціненним богословським скарбом" і УГКЦ...
- 22 грудня 2016, 12:38| Коментувати коментар
Р. S. І навіть більше того. Утвердження й впровадження нового "догмату" про "непорочне зачаття" Діви Марії направду знадобилося верхівці Католицької Церкви, щоби, по суті, придати її особі певні (нібито) "божественні якості". Та, відповідно, виправдати ту католицьку літургійно-богослужбову практику, коли Матері Ісуса приписуються точно такі ж - СПАСИТЕЛЬНІ місія, роль і функції, як і її Синові. А деколи ті поклоніння і хвала, котрі їй воздаються католиками під час їхніх відправ, (де-факто) навіть ПЕРЕВИЩУЮТЬ ту славу і честь, які приймає від них Господь Ісус Христос! Іншими словами, в католицькому богопочитанні (практично) існує навіть не Пресвята Трійця, а "Пресвята Четвірка": Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий і "божественна" Матір Ісуса...
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Как-то страно, что священнослужитель такого ранга не может отличить исповедь, от частного разговора, ведь на видео четко видно его встречу с Климентом, подготовку к исповеди и уже их разговор после |
- 22 грудня 2016, 12:38
Р. S. І навіть більше того. Утвердження й впровадження нового "догмату" про "непорочне зачаття" Діви Марії направду знадобилося верхівці Католицької Церкви, щоби, по суті, придати |
- 22 грудня 2016, 12:17
"Східні Православні Церкви не приймають догмату про непорочне зачаття. Українська Греко-Католицька Церква після проголошення догми про непорочне зачаття празник Зачаття Богородиці святою Анною |
- 22 грудня 2016, 11:12
Пан Рудий може тільки спекулювати данною темою, бо ніяк до Світового Православ'я не відноситься зі своїм Філаретом. І його заяви та спроби дати про себе в світі та завоювати авторитет до КП ніяк не |
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