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Місто Броди на Львівщині відвідала група хасидів-паломників зі всього світу
23 лютого 2017, 10:10 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 | | Код для блогу | |
До Бродів, що на Львівщині, 20 лютого прибула група хасидів-паломників у кількості майже 60 осіб.
Як повідомляє ЗІК, гостей найбільше цікавила руїна єврейської синагоги XVIII сторіччя. Паломники обійшли зі всіх боків стіни храму і довгий час молилися біля однієї із них.
Як з’ясувалось, групу хасидів-паломників складають рабини-наставники юдейських громад хасидського напрямку та їх помічників з багатьох країн Європи та США, зокрема, з Лондона і Нью-Йорка.
Однак більшість була громадянами Ізраїлю. Мета їх паломництва – відвідування юдейських хасидських, місць на території Західної України, зокрема, кладовища в місті Белз Сокальського району, синагог у Бродах та у Збаражі, що на Тернопільщині тощо.
Перед тим хасиди-паломники побували в сусідній Польщі, де також відвідали значимі для них місця.
Довідка: Синагога в Бродах була збудована у 1742 році (за єврейським календарем – 5502 р.). Про це свідчить напис на східному боці аттика, також про це йдеться в описі синагог Золочівського округу від 1826 р. Наріжний камінь під велику синагогу заклав Їцхак Горовіц, син Якова Горовіца з Болехова, а кошти на її спорудження дав Яків Їцкович, син Їцхака Круківера.
Під час Другої світової війни синагога зазнала значних пошкоджень. Перший раз пам’ятку реставрували у другій половині 1960 рр. і деякий час вона виконувала функції складу, а далі стояла пусткою.
У 1991 р. місцева влада намагалась реставрувати будівлю для подальшої адаптації під картинну галерею, однак через брак коштів роботи припинено. Зараз божниця знаходиться в руїні. Втрачені північна та південна прибудови будівлі. Від 2006 р. на пам’ятці систематично почали обвалюватися склепіння. Проте, пам’ятка є одним із найкращих та найбільших зразків синагогального будівництва в цілому світі.
Будівля синагоги у Бродах значиться у Державному реєстрі пам’яток архітектури під охоронним №403.
Пам’ятка має національний статус.
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