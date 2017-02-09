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Патріарх УГКЦ закликав вірян до посиленої молитви за Україну
12 лютого 2017, 10:45 | Релігійні церемонії та паломництво | 1 | | Код для блогу | |
З таким закликом 11 лютого Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) звернувся до усіх вірних, перебуваючи в Дрогобичі з нагоди Всеукраїнської прощі монашества.
Про це повідомляє прес-служба Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ.
«Хочу сьогодні закликати усе наше монашество і вірних нашої Церкви до усильної молитви за Україну, адже, як ви всі знаєте, останні тижні були позначені найбільшими за останні два роки кровопролитними боями на Сході України», – сказав Патріарх Святослав.
Він пригадав вірним заклик Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ про безперервну молитву і піст за мир в Україні, датований 17 червня 2014 року Божого.
«Щодня о дев’ятій годині вечора кожен син і донька нашої Церкви стоїть і молиться за Україну. Прошу вас не занедбайте цього стояння!» – сказав першоєрарх.
Крім того, кожен день тижня є присвячений молитві в окремому наміренні: понеділок – за владу, вівторок – за ворогів, середа – за військо, четвер – за правоохоронні органи і поліцію, п'ятниця – за переселенців, поранених і постраждалих під час війни, субота – за усіх убієнних у цій війні, неділя – за мир в Україні.
«Кожна наша єпархія та екзархат мають визначений день строгого посту за Україну. Ми у Києві постимо у понеділок, розпочинаючи цей ланцюжок. Будь ласка, підхоплюйте його і не занедбуйте його!» – закликав вірних Блаженніший Святослав.
На думку Глави УГКЦ, богопосвячені особи мають бути для вірних прикладом і вчителями неустанної молитви й посту за Україну.
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- 12 лютого 2017, 19:03| Коментувати коментар
Як виглядає, до цього заклику глави УГКЦ до посиленої молитви за Україну досить пасує, зокрема, оця молитва. "Господи Боже, Ісусе Христе, Спасителю наш! До Тебе припадаємо зі скорботним серцем і сповідаємося у гріхах і беззаконнях наших, а також батьків, дідів і давніших пращурів наших, що ними зранили Твоє милосердя та благодать і віддалили від себе щедроти Твої. Бо відступили від Тебе, Владико, і законів та настанов Твоїх не дотримуємося, і не робимо того, що заповідав Ти нам. Тому й терпимо від великого безладдя і потоптання та зневаження ворогами й недоброзичливцями нашими, і принижені й пригнічені ми більше від багатьох інших народів, і зневагу й наругу, у т. ч. і криваву збройну агресію, переносимо від правителів і можновладців сусідів наших та їхніх тутешніх поплічників, посіпак і угодовців. Боже Великий і Дивний, що вболіваєш за злобу й злостивість людську, підіймаєш тих, що впали, і підводиш повалених! Святим Духом могутню й благодатну Твою силу з неба народові нашому зішли, зціли рани сердець і душ наших і підійми нас із постелі немочі, бо вражені розслабленням стегна наші, бо хворі на неправду і спричиняємо численні беззаконня й ідолослужіння. Вгамуй руйнівну ворожнечу, ненависть і розбрат, різні й усілякі упередження, нетерпимості і забобони у землі Українській, породжені і залишені нам ще предками нашими. Котрі - поміж різного іншого - тяжко згрішили, зокрема, нещадними, запеклими братовбивствами та рясним пролиттям невинної крови, і віддали від нас заздрощі і чвари, зарозумілість та багатолику злочинність. Включаючи корупцію й забруднення і нищення довкілля, аборти, пияцтво, наркоманію й розпалення пристрастей, розбещення, розпусту і всілякі збочення й безбожні гидоти. Попали в серцях наших терня нечистоти, непримиренности й озлоблення тощо. Щоб, нарешті, взаємно простили і полюбили ми один одного: різні покоління і частини України, брат - брата, сусід - сусіда, співвітчизник - співвітчизника. Причому попри те, куди саме сягають їхні регіональні й мовно-етнічні, конфесійні і соціально-станові корені і сьогоденні реалії, у т. ч. політичні й світоглядні переконання й уподобання. Щоби, як одне ціле, перебували в Тобі, Господі і Владиці нашому, в Тілі Твоєму - Православному і Вселенському, як і вчив та заповідав Ти нам. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо сповнилися ми приниження і негідні навіть очей своїх на небо звести. Згадай милості, що їх явив Ти отцям нашим, переміни гнів Твій на прощення й милість і дай нам поміч у скорботі. Молить і благає бо Тебе Церква Христова Твоя молитвами всіх святих, праведників і угодників Божих землі Української. Врозуми і благослови народ український, а особливо тих, хто при владі стоїть, та наповни всіх правдивим страхом Божим. Та, відповідно, прагненням і бажанням сповняти закони і заповіді Твої. Щоби всім нам добре дбати про Христову Церкву нашу Київську - Православну і Кафолічну, яку Ти, Всеблагий і Премудрий, територіально помістив на перетині християнських Сходу і Заходу, різних вірувань, культур і цивілізацій. Про віновлення в Україні духовного єднання її Божого люду, яке було за часів Київської Русі, та запанування в серцях й розумі всіх вітчизняних християн взаємопорозуміння і злагоди, взаємоповаги й щиросердної любові одне до одного. Про Батьківщину нашу Україну і весь народ та відстоювати й утверджувати їх добробут і благо, державність, незалежність і соборність. Силою Хреста Твого зміцни державу та її людність і воїнство наше та захисти від змов і нападів, агресії та підступів ворожих й віддали цих запеклих ворогів від наших кордонів. Поклич і піднеси людей побожних, високоморальних і правдивих, компетентних, відповідальних та патріотичних, розуму й сили та постав їх на служіння Вітчизні нашій. У т. ч. на різних керівних і ключових посадах різних рівнів, профілю і рангів - від найвищих державних і до місцевих та сільських. А нам усім дай Твого Святого Духа - духа мудрости і страху Божого, духа міцности та благочестя і даруй кожному вогонь любови до матері нашої України — єдиної, соборної і неподільної. Господи, до Тебе вдаємося, навчи нас чинити волю Твою святу, бо Ти - Бог наш, бо в Тобі - джерело життя і в світлі Твоєму побачимо світло. Подай милості й щедроти Твої народу українському, щоб ми правдиво славили святе ім’я Твоє з Отцем і Святим Духом на віки віків. Амінь." (Молитва за спасіння народу й держави Української та втихомирення в ній розбрату і ворожнечі).
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Як виглядає, до цього заклику глави УГКЦ до посиленої молитви за Україну досить пасує, зокрема, оця молитва. "Господи Боже, Ісусе Христе, Спасителю наш! До Тебе припадаємо зі скорботним серцем і |
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