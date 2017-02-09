Патріарх УГКЦ закликав вірян до посиленої молитви за Україну

З таким закликом 11 лютого Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) звернувся до усіх вірних, перебуваючи в Дрогобичі з нагоди Всеукраїнської прощі монашества.

Про це повідомляє прес-служба Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ.

«Хочу сьогодні закликати усе наше монашество і вірних нашої Церкви до усильної молитви за Україну, адже, як ви всі знаєте, останні тижні були позначені найбільшими за останні два роки кровопролитними боями на Сході України», – сказав Патріарх Святослав.

Він пригадав вірним заклик Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ про безперервну молитву і піст за мир в Україні, датований 17 червня 2014 року Божого.

«Щодня о дев’ятій годині вечора кожен син і донька нашої Церкви стоїть і молиться за Україну. Прошу вас не занедбайте цього стояння!» – сказав першоєрарх.

Крім того, кожен день тижня є присвячений молитві в окремому наміренні: понеділок – за владу, вівторок – за ворогів, середа – за військо, четвер – за правоохоронні органи і поліцію, п'ятниця – за переселенців, поранених і постраждалих під час війни, субота – за усіх убієнних у цій війні, неділя – за мир в Україні.

«Кожна наша єпархія та екзархат мають визначений день строгого посту за Україну. Ми у Києві постимо у понеділок, розпочинаючи цей ланцюжок. Будь ласка, підхоплюйте його і не занедбуйте його!» – закликав вірних Блаженніший Святослав.

На думку Глави УГКЦ, богопосвячені особи мають бути для вірних прикладом і вчителями неустанної молитви й посту за Україну.