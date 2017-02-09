У Тернопіль приїде Патріарх УГКЦ

17 лютого на Тернопільщину завітає Патріарх Української Греко-Католицької Церкви Святослав (Шевчук). У селі Заздрість Теребовлянського району, звідки родом Патріарх Йосиф Сліпий, він освятить музейно-меморіальний комплекс "Рідна хата".

Захід відбуватиметься у рамках святкування 125-річчя від дня народження митрополита, Предстоятеля Української Греко-Католицької Церкви Йосифа Сліпого, повідомляє Голос України.

Також тут відбудеться Архиєрейська Божественна Літургія, відкриття нової музейної експозиції та допрем'єрний показ документального фільму "Операція "РИФИ". Фільм 1" з циклу "Патріярх Йосиф Сліпий».

Варто зазначити, що 125-річчя від дня народження Йосифа Сліпого відзначатиметься не лише на Тернопіллі, а й на всеукраїнському рівні - згідно з постановою Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2017 році". У рамках відзначення планується видання документальної спадщини Верховного Архиєпископа Української греко-католицької церкви та її популяризація. А також проведення на базі вищих навчальних закладів наукових конференцій, круглих столів, присвячених життю та діяльності Йосифа Сліпого. Крім цього, заплановано заходи зі збереження та реставрації об'єктів, пов'язаних із діяльністю Патріарха Йосифа Сліпого, встановлення на них пам'ятних дощок.

Також у рамках візиту 18 лютого у Тернополі відбудеться Архиєрейська Божественна Літургія в Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці за здоров'я працівників та студентів Тернопільського державного медичного університету з нагоди 60-річчя з дня заснування цього навчального закладу, яку очолить Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій (Семенюк). Опісля заплановано зустріч Патріарха УГКЦ Святослава (Шевчука) з викладачами та студентами в актовій залі ТДМУ з нагоди ювілею медуніверситету.