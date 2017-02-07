Відбудеться проща монашества УГКЦ до Дрогобича

8 лютого 2017, 09:15 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 |   | Код для блогу |  | 

У суботу, 11 лютого, відбудеться проща монашества Української Греко-Католицької Церкви до Дрогобича.

Про це повідомляє IA ZIK з посиланням на Василіанський монастир верховних апостолів Петра і Павла.

Очікується участь у прощі Глави УГКЦ Святослава (Шевчука).

Розпочнеться День Богопосвячених осіб архиєрейською Божественною літургією у Кафедральному храмі Пресвятої Трійці о 10:00. Відтак – молитовна проща до місця колишньої тюрми на вул. Стрийській,3, де замучили дрогобицьких новомучеників. В ході колоною йтимуть богопосвячені особи різних монастирів, чинів та згромаджень УГКЦ, несучи ікони та мощі своїх святих та блаженних. У церкві Петра і Павла відбудеться молебень до новомучеників.

Завершиться проща конференцією «Актуальність соціального служіння богопосвячених осіб» у приміщенні міського Народного дому ім. І.Франка.

У цей день усі охочі зможуть приступити до мощей блаженних новомучеників у храмах Пресвятої Трійці і Петра та Павла.

 

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теги до статті:Монашество УГКЦ,Паломництво
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    Останні коментарі

    • Пан Валерій | 8 лютого 2017, 11:15

      Якщо це правда, то це особистий гріх цієї людини. Такі випадки трапляються в будь-якій конфесії і не можуть кинути тінь на всю Церкву.

    • netoy_gaidamak | 8 лютого 2017, 11:14

      КП-ники підняли галас)))) Ну ось і нові протистояння, а потім скажуть що УПЦ - це агенти ФСБ, рукакремля і таке інше. Такі як Леонтій тому приклад. Напевно за те ж саме скакав на Майдані. І тепер

    • Леонтій | 8 лютого 2017, 10:54

      Із нетерпінням чекатиму на коменти щодо цієї новини від "канонічно"-кривославних тролів!

    • Пан Валерій | 7 лютого 2017, 22:40

      Багато звинувачень УПЦ, але жодного конкретного факту. І ще, авторці треба визначитись - що ж відбувається на фронті. А то у першому ж абзаці два протилежні тезиси: спочатку України воює із

    • edelweiss | 7 лютого 2017, 21:46

      Спасибі Путлеру та його москвославним прислужникам.

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