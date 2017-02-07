Відбудеться проща монашества УГКЦ до Дрогобича

У суботу, 11 лютого, відбудеться проща монашества Української Греко-Католицької Церкви до Дрогобича.

Про це повідомляє IA ZIK з посиланням на Василіанський монастир верховних апостолів Петра і Павла.

Очікується участь у прощі Глави УГКЦ Святослава (Шевчука).

Розпочнеться День Богопосвячених осіб архиєрейською Божественною літургією у Кафедральному храмі Пресвятої Трійці о 10:00. Відтак – молитовна проща до місця колишньої тюрми на вул. Стрийській,3, де замучили дрогобицьких новомучеників. В ході колоною йтимуть богопосвячені особи різних монастирів, чинів та згромаджень УГКЦ, несучи ікони та мощі своїх святих та блаженних. У церкві Петра і Павла відбудеться молебень до новомучеників.

Завершиться проща конференцією «Актуальність соціального служіння богопосвячених осіб» у приміщенні міського Народного дому ім. І.Франка.

У цей день усі охочі зможуть приступити до мощей блаженних новомучеників у храмах Пресвятої Трійці і Петра та Павла.