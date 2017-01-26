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За один день понад 25 тисяч одеситів вшанували мощі святого великомученика Пантелеймона
5 лютого 2017, 11:47 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 | | Код для блогу | |
Десятки тисяч одеситів помолилися перед мощами святого великомученика Пантелеймона. В Одесу реліквію привезли 2 лютого грецькі ченці зі святої гори Афон. Священнослужителі виставили мощі для почитання у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Одеси (МП), де цілодобово читають молебні та акафісти до цього великомученика.
Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП), лише впродовж одного дня, 3 лютого, понад 25000 віруючих змогли помолитися перед святими мощами. Потік людей стає щораз інтенсивнішим. За словами віруючих, їм доводиться по 4-5 годин стояти в черзі.
4 лютого вранці ковчег з мощами у супроводі афонських ченців був доставлений в одну з лікарень, де важкохворим пацієнтам, які не можуть виходити з палат, надали можливість прикластися до святині.
Потім святі святиню повернули в собор, де вона перебуватиме до 6 лютого.
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- 5 лютого 2017, 20:55
I mean a "caesar" not as a person, but as a civil government of a state. |
- 5 лютого 2017, 16:20
І служить, до речі, ця наволоч, в по-уніатській василіянській церкві 18 століття. Треба чекати тепер багато подібних інциндентів.Новий владика Нафанаїл з Почаєва, "благодатний", всьо-такі. |
- 5 лютого 2017, 14:33
My dear Fr. Valerii; there are only three individuals in Eastern Europe who revel in their belief that they are "Caesars" and they include; 1) Alyaksandr "Potato Head" Lukashenka |
- 5 лютого 2017, 12:38
Дай Боже щоб вже швидше, весь "шлак" нарешті перейшов КП, тоді весь інший шлак успішно помандрує на простори вялікай і неабятнай, й тоді настане мир і спокій. |
- 5 лютого 2017, 12:19
Про таких гарно сказала гаварящая конская галава "Дебилы бля!" Та війна давно закінчилась, а вони ще й досі воюють. Московити ображені й люті, що пишуть в Константинопіль, а не їхньому |
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