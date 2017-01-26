За один день понад 25 тисяч одеситів вшанували мощі святого великомученика Пантелеймона

Десятки тисяч одеситів помолилися перед мощами святого великомученика Пантелеймона. В Одесу реліквію привезли 2 лютого грецькі ченці зі святої гори Афон. Священнослужителі виставили мощі для почитання у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Одеси (МП), де цілодобово читають молебні та акафісти до цього великомученика.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП), лише впродовж одного дня, 3 лютого, понад 25000 віруючих змогли помолитися перед святими мощами. Потік людей стає щораз інтенсивнішим. За словами віруючих, їм доводиться по 4-5 годин стояти в черзі.

4 лютого вранці ковчег з мощами у супроводі афонських ченців був доставлений в одну з лікарень, де важкохворим пацієнтам, які не можуть виходити з палат, надали можливість прикластися до святині.

Потім святі святиню повернули в собор, де вона перебуватиме до 6 лютого.