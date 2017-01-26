- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
На Закарпатті відбулося перепоховання «народного єпископа» Івана (Маргітича)
5 лютого 2017, 11:06 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 | | Код для блогу | |
Перепоховання останків єпископа-помічника Мукачівського Івана (Маргітича) відбулося 4 лютого 2017 року в храмі Покрови Пресвятої Богородиці в селі Боржавське Виноградівського району Закарпатської області.
Участь у перепохованні єпископа взяли єпарх Мукачівський Мілан (Шашік), Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук), інші єпископи та духовенство.
Як повідомляє Департамент інформації УГКЦ, 4 лютого об 11.00 розпочалася Архиєрейська Літургія з приводу перепоховання єпископа Івана (Маргітича). Після неї пройшли заупокійні богослужіння, а відтак і саме перепоховання.
Владика Іван був похований у церкві Покрови Пресвятої Богородиці, яку збудували з його ініціативи і його стараннями. Досі його тіло покоїлося в підземних приміщеннях храму, але там виникла проблема з надмірною вологістю. Тож після ремонту в храмі під святилищем облаштували спеціальний саркофаг, в якому знайде свій останній спочинок прах єпископа, і до нього буде зручний доступ для віруючих.
Довідка:
Єпископ Іван (Маргітич) народився 4 лютого 1921 року в селі Боржавське теперішнього Виноградівського району. Ще в сільській школі став учасником «Пласту», а згодом – юнацтва ОУН.
Уже як студент Ужгородської духовної семінарії був арештований угорською владою з іншими молодими людьми за прагнення приєднати Закарпаття до незалежної України. З ув’язнення його звільнили завдяки клопотанню Мукачівського єпископа Івана (Стойки).
У 1946 році він закінчив семінарію, служив у Виноградові і Рахові. Із 1949 р. – у підпіллі. У 1951 році заарештований і засуджений до 25 років позбавлення волі та 5 років поразки у громадянських правах. Утім, майбутнього владику звільнили після смерті Сталіна. Він повернувся до рідного села, де працював у колгоспі та підпільно служив.
10 вересня 1987 року його висвятили на єпископа. Із 1991 року іменований св. Папою Іваном Павлом ІІ єпископом-помічником Мукачівським. Владика Іван (Маргітич) виступав за єдність Мукачівської Греко-Католицької єпархії з УГКЦ і брав участь у роботі Синоду Єпископів УГКЦ. Активно працював над вшануванням пам’яті героїв Карпатської України, о. Августина Волошина.
Владика Іван (Маргітич) помер під час освячення престолу церкви в селі Пилипець 7 вересня 2003 року. За свою жертовну працю і близькість до рідного народулюди величали його "народним єпископом".
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Вогнеборці ліквідували пожежу на території монастиря УПЦ (МП) | 5 лютого 2017, 12:22 | Надзвичайні ситуації |
За один день понад 25 тисяч одеситів вшанували мощі святого великомученика Пантелеймона | 5 лютого 2017, 11:47 | Релігійні церемонії та паломництво |
На Закарпатті відбулося перепоховання «народного єпископа» Івана (Маргітича) | 5 лютого 2017, 11:06 | Релігійні церемонії та паломництво |
Глава УГКЦ зустрівся із новопризначеним Послом Чехії в Україні | 4 лютого 2017, 19:21 | УГКЦ |
Міжконфесійна молитва у Києві зібрала протестантів з України і Латвії та представників УГКЦ | 4 лютого 2017, 11:50 | Міжцерковні стосунки |
Останні коментарі
- 5 лютого 2017, 20:55
I mean a "caesar" not as a person, but as a civil government of a state. |
- 5 лютого 2017, 16:20
І служить, до речі, ця наволоч, в по-уніатській василіянській церкві 18 століття. Треба чекати тепер багато подібних інциндентів.Новий владика Нафанаїл з Почаєва, "благодатний", всьо-такі. |
- 5 лютого 2017, 14:33
My dear Fr. Valerii; there are only three individuals in Eastern Europe who revel in their belief that they are "Caesars" and they include; 1) Alyaksandr "Potato Head" Lukashenka |
- 5 лютого 2017, 12:38
Дай Боже щоб вже швидше, весь "шлак" нарешті перейшов КП, тоді весь інший шлак успішно помандрує на простори вялікай і неабятнай, й тоді настане мир і спокій. |
- 5 лютого 2017, 12:19
Про таких гарно сказала гаварящая конская галава "Дебилы бля!" Та війна давно закінчилась, а вони ще й досі воюють. Московити ображені й люті, що пишуть в Константинопіль, а не їхньому |
Популярні статті місяця
13 січня 2017, 10:35 | Релігія і суспільство | 15 січня 2017, 20:46
Голова Комітету “Папа для України” закликав католиків двох обрядів солідаризуватися з тими, хто страждає від окупантів на Донбасі
19 січня 2017, 11:36 | Релігія і суспільство | 21 січня 2017, 09:01
Римо-католики сподіваються, що влада покарає тих, хто осквернив пам`ятник у Гуті Пеняцькій
16 січня 2017, 10:06 | УПЦ КП | 3 лютого 2017, 11:54
Уповноважені Вселенського Патріархату з представниками УПЦ КП у Стамбулі шукали шляхи вирішення проблем українського православ’я
11 січня 2017, 11:51 | Релігія і політика | 12 січня 2017, 21:43
Політологи не випадково розглядають УПЦ (МП) як найбільшу «російську партію» в Україні», - митрополит Олександр (Драбинко)
26 січня 2017, 11:10 | Земельні і мaйнові проблеми | 27 січня 2017, 12:19
Івано-Франківська єпархія УПЦ (МП) обіцяє далі судитися за дитсадок
Коментарі