На Закарпатті відбулося перепоховання «народного єпископа» Івана (Маргітича)

Перепоховання останків єпископа-помічника Мукачівського Івана (Маргітича) відбулося 4 лютого 2017 року в храмі Покрови Пресвятої Богородиці в селі Боржавське Виноградівського району Закарпатської області.

Участь у перепохованні єпископа взяли єпарх Мукачівський Мілан (Шашік), Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук), інші єпископи та духовенство.

Як повідомляє Департамент інформації УГКЦ, 4 лютого об 11.00 розпочалася Архиєрейська Літургія з приводу перепоховання єпископа Івана (Маргітича). Після неї пройшли заупокійні богослужіння, а відтак і саме перепоховання.

Владика Іван був похований у церкві Покрови Пресвятої Богородиці, яку збудували з його ініціативи і його стараннями. Досі його тіло покоїлося в підземних приміщеннях храму, але там виникла проблема з надмірною вологістю. Тож після ремонту в храмі під святилищем облаштували спеціальний саркофаг, в якому знайде свій останній спочинок прах єпископа, і до нього буде зручний доступ для віруючих.

Довідка:

Єпископ Іван (Маргітич) народився 4 лютого 1921 року в селі Боржавське теперішнього Виноградівського району. Ще в сільській школі став учасником «Пласту», а згодом – юнацтва ОУН.

Уже як студент Ужгородської духовної семінарії був арештований угорською владою з іншими молодими людьми за прагнення приєднати Закарпаття до незалежної України. З ув’язнення його звільнили завдяки клопотанню Мукачівського єпископа Івана (Стойки).

У 1946 році він закінчив семінарію, служив у Виноградові і Рахові. Із 1949 р. – у підпіллі. У 1951 році заарештований і засуджений до 25 років позбавлення волі та 5 років поразки у громадянських правах. Утім, майбутнього владику звільнили після смерті Сталіна. Він повернувся до рідного села, де працював у колгоспі та підпільно служив.

10 вересня 1987 року його висвятили на єпископа. Із 1991 року іменований св. Папою Іваном Павлом ІІ єпископом-помічником Мукачівським. Владика Іван (Маргітич) виступав за єдність Мукачівської Греко-Католицької єпархії з УГКЦ і брав участь у роботі Синоду Єпископів УГКЦ. Активно працював над вшануванням пам’яті героїв Карпатської України, о. Августина Волошина.

Владика Іван (Маргітич) помер під час освячення престолу церкви в селі Пилипець 7 вересня 2003 року. За свою жертовну працю і близькість до рідного народулюди величали його "народним єпископом".