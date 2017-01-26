Протестанти розпочали молитовний марафон, який безперервно триватиме увесь 2017-ий рік

30 січня 2017, 09:07 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 |   | Код для блогу |  | 

У рамках святкування 500-річчя Реформації в Україні розпочався Національний молитовний марафон, який триватиме весь 2017 рік.

24 години на добу, 7 днів на тиждень протестанти усіх міст і сіл будуть просити Бога про мир, захист країни і духовне пробудження народу, повідомляє УНІАН з посиланням на Іnvictory.

За словами організаторів, увесь 2017 рік розділений на тижневі черги. Кожна область візьме участь у марафоні двічі. Таким чином, молитва за Україну триватиме всі 365 днів. Першими у марафоні взяла участь Сумська область. Далі естафету підхопили Львівська і Донецька області.

 

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теги до статті:Молитовний марафон,Протестанти в Україні,Реформація
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    Останні коментарі

    • keleynik | 29 січня 2017, 18:14

      Амінь.

    • edelweiss | 29 січня 2017, 15:44

      Після московської агресії спільного в України та Московії більше немає нічого.

    • Леонтій | 29 січня 2017, 15:04

      http://risu.org.ua/ua/index/blog/~lustrum/65864/

    • b111 | 29 січня 2017, 08:33

      Пора на процедури... не раз говорили тобі розумні люди. ДОСЛУХАЙСЯ.

    • Михаил | 29 січня 2017, 00:49

      Пока у власти Путин, цивилизованные люди не могут жить спокойно. Правильно говорит Порошенко, тоталитарные режимы порождают преступления против человечества и катастрофы цивилизаций.

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