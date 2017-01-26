Протестанти розпочали молитовний марафон, який безперервно триватиме увесь 2017-ий рік

У рамках святкування 500-річчя Реформації в Україні розпочався Національний молитовний марафон, який триватиме весь 2017 рік.

24 години на добу, 7 днів на тиждень протестанти усіх міст і сіл будуть просити Бога про мир, захист країни і духовне пробудження народу, повідомляє УНІАН з посиланням на Іnvictory.

За словами організаторів, увесь 2017 рік розділений на тижневі черги. Кожна область візьме участь у марафоні двічі. Таким чином, молитва за Україну триватиме всі 365 днів. Першими у марафоні взяла участь Сумська область. Далі естафету підхопили Львівська і Донецька області.