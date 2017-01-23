В Україну знову привезуть унікальну старовинну ікону Спас Нерукотворний

Одне з найдавніших зображень обличчя Ісуса Христа — оригінал Нерукотворного образу Спасителя, Зображення з Едесси або ж Мандиліон прибуде в Україну у лютому 2017 р.

Упродовж 12-15 лютого біля реліквії можна буде помолитися в Марійському духовному центрі в Зарваниці, а 16-22 лютого — в архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ у Тернополі, — повідомляє кореспондент РІСУ Володимир Мороз.

Починаючи від 1870 р. це третій раз, коли ікону Нерукотворний Спас виставляють для Боговшанування у храмі, і вдруге, коли Святий Престол дозволив прикладатися (тобто цілувати) до реліквії, — зазначає архиєпископ Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ митрополит Василь Семенюк.

Причому за останні роки святиня перебуватиме в Україні вдруге — у 2015 р. її виставляли у Львові. Постійне місце перебування Мандиліону (у перекладі означає «полотно», «хустина») — Папська Захристія Сисктинської Капелли. За однією з версій, це саме та хустка, якою побожна Вероніка витерла обличчя Спасителя під час хресної ходи. За іншою версією — це полотно, яке приніс царю Едесси Авгару V «Чорному» для зцілення св. Тадей, один з сімдесяти апостолів.

«Відомі тисячі випадків зцілень людей завдяки цій старовинній іконі. Щоб усі, хто хоче, могли доступитися до неї, ми розписали дні для кожного із деканатів архиєпархії. Адже є практика Львова, коли до цієї ікони вірні стояли цілу ніч, — розповідає владика Василь. — Не буде й так, щоб хтось проходив без черги, бо він депутат, наприклад. Умови будуть рівні, усі зможуть підійти і доторкнутися до Нерукотворного Спаса».

За словами судового вікарія архиєпархії та голови оргкомітету візиту ікони в Україну о. Романа Дутчака, Спас Нерукотворний доставлять спеціальним літаком компанії Lufthansa. Реліквію належним чином охоронятимуть. Усі потрібні моменти Церква узгодила також із Міністерством культури України, адже ікона — велика культурна цінність. У соборі Зарваницької Матері Божої в Зарваниці та Архикатедрі у Тернополі доступ до святині буде цілодобовий. Усіх, хто прийде помолитися і доторкнутися до неї (через скло) попереджають, що робити фото і відео Мандиліону не можна як з міркувань безпеки, так і через те, що надмірне світло і спалахи шкодять древній святині.

Також у час перебування ікони Спаса Нерукотворного у Тернополі, 17 лютого, до міста приїде Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук). Прибудуть помолитися біля реліквій до Зарваниці чи Тернополя і вірні з інших єпархій УГКЦ. За словами владики Семенюка, йдеться, зокрема, про Бучацьку, Стрийську, Коломийсько-Чернівецьку, Мукачівську єпархії, Луцький екзархат. Звідти уже виявили бажання приїхати.

«Це святиня усіх християнських Церков. Мова йде про одне з найстаріших, або, як кажуть, найстаріше зображення лику Христа. Ця ікона дала поштовх усій християнській іконографії, — говорить синкел з питань стратегії Тернопільсько-Зборівскьої архиєпархії УГКЦ о. Віталій Козак. — Присутність таких святинь є нагодою мобілізувати наш молитовний дух. Мета її присутності в Україні — не здивувати когось, а спонукати до молитов за мир в Україні».

Власне, саме тому на образках Нерукотворного Спаса, які можна буде отримати під час перебування ікони в Зарваниці й Тернополі, вміщена молитва про мир святого Франциска. Аби уникнути труднощів в останні дні, коли ікона ще буде в Україні, владика Семенюк радить тим, хто хоче помолитися Богу біля реліквії, не відкладати це на 22 лютого.

Довідка: Едесський Мандильйон ІІІ-V ст.; темпера на льняному полотні, наклеєному на кедровій дошці; розмір 65 x 45 x 24. Рама: Франческо Комі, 1623 р.; срібло, позолочене срібло, перли, цінне каміння. Місто Ватикан, Офіс літургійних служінь Святішого Отця, інв. 01000 (тепер VR 87). Спершу реліквію зберігали в Едессі (тепер Урфа в Туреччині), потім — у Константинополі і тепер — у Римі. У Ватикані її зберігають в Папській Захристії Сикстинської Капелли.