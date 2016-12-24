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1 січня у Києві, Львові та Івано-Франківську пройдуть Марші миру
29 грудня 2016, 10:26 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 | | Код для блогу | |
1 січня, у Всесвітній день миру, Спільнота святого Егідія в десятках країн світу організовує марші миру, в яких беруть участь сотні тисяч людей доброї волі. Центром святкування є Рим, де до учасників маршу звертається Папа Римський. Цьогорічна тема дня миру – «Ненасильство – стиль політики на користь миру».
У Києві Марш розпочнеться о 14:00 на Бесарабскій площі (Хрещатик) – Майдан Незалежності.
В цей день по всьому світі люди будуть нести на маршах плакат «Peace for Ukraina», разом з назвами ще 30 країн де йде ІІІ світова у фрагментах.
«Чому ми це робимо? – говорить Юрій Ліфансе, голова Спільноти святого Егідія в Києві. По-перше, в Новий рік ми бажаємо всім миру, це більше не формальне святкове побажання, а гостра необхідність для мільйонів наших співгромадян. І мир занадто важливий, щоб довіряти його політикам».
Марш проводиться в Києві уже більше десяти років поспіль, і кожного року в ньому беруть участь сотні людей, що приходять родинами для того, щоб почати рік кроком миру. Марші відбудуться також у Львові та Івано-Франківську.
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