1 січня у Києві, Львові та Івано-Франківську пройдуть Марші миру

1 січня, у Всесвітній день миру, Спільнота святого Егідія в десятках країн світу організовує марші миру, в яких беруть участь сотні тисяч людей доброї волі. Центром святкування є Рим, де до учасників маршу звертається Папа Римський. Цьогорічна тема дня миру – «Ненасильство – стиль політики на користь миру».

У Києві Марш розпочнеться о 14:00 на Бесарабскій площі (Хрещатик) – Майдан Незалежності.

В цей день по всьому світі люди будуть нести на маршах плакат «Peace for Ukraina», разом з назвами ще 30 країн де йде ІІІ світова у фрагментах.

«Чому ми це робимо? – говорить Юрій Ліфансе, голова Спільноти святого Егідія в Києві. По-перше, в Новий рік ми бажаємо всім миру, це більше не формальне святкове побажання, а гостра необхідність для мільйонів наших співгромадян. І мир занадто важливий, щоб довіряти його політикам».

Марш проводиться в Києві уже більше десяти років поспіль, і кожного року в ньому беруть участь сотні людей, що приходять родинами для того, щоб почати рік кроком миру. Марші відбудуться також у Львові та Івано-Франківську.