1 січня у Києві, Львові та Івано-Франківську пройдуть Марші миру

29 грудня 2016, 10:26 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 |   | Код для блогу |  | 

1 січня, у Всесвітній день миру, Спільнота святого Егідія в десятках країн світу організовує марші миру, в яких беруть участь сотні тисяч людей доброї волі. Центром святкування є Рим,  де до учасників маршу звертається Папа Римський. Цьогорічна тема дня миру – «Ненасильство – стиль політики на користь миру».

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У Києві  Марш розпочнеться о 14:00 на Бесарабскій площі (Хрещатик) – Майдан Незалежності.

В цей день по всьому світі люди будуть нести на маршах плакат «Peace for Ukraina», разом з назвами ще 30 країн де йде ІІІ світова у фрагментах.

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 «Чому ми це робимо? – говорить Юрій Ліфансе, голова Спільноти святого Егідія в Києві. По-перше, в Новий рік ми бажаємо всім миру, це більше не формальне святкове побажання, а гостра необхідність для мільйонів наших співгромадян. І мир занадто важливий, щоб довіряти його політикам».

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 Марш проводиться в Києві уже більше десяти років поспіль, і кожного року в ньому беруть участь сотні людей, що приходять родинами для того, щоб почати рік кроком миру. Марші відбудуться також у Львові та Івано-Франківську.

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теги до статті:Марш миру,Юрій Ліфансе
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