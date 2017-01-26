Луцькі протестанти пояснили журналістам що означає слово «штунда»

У Луцьку для журналістів провели семінар на тему "Коректне висвітлення діяльності протестантських Церков" та пояснили переваги Реформації.

У вівторок, 24 січня, у приміщенні антикафе «Innerspace» відбувся семінар для представників луцьких ЗМІ, приурочений 500-тій річниці Реформації, повідомляє «Волинь 24».

Модератором семінару був Сергій Шараєвський, який є пастором в одній із протестантських церков Луцька.

Ведучий зауважив, що питання про те, як писати про релігію зацікавило його після прочитання образливого допису у Фейсбуці.

Журналістам розповіли історію становлення протестантизму, про сучаний стан протестантських Церков у світі, в Україні та на Волині.

Також доповідачі зазначили, що Реформація позитивно впливає на розвиток країн, у приклад поставили успішні країни Європи.

Сергій Шараєвський розповів про значення слова "штунда", адже багато людей вважають його образливим. Як виявляється, самі протестанти не ображаються, коли їх так називають.

"Я сам колись так казав так на своїх сусідів. Так і казав: "О, штундяри пішли", - жартує пастор.

Зазначимо, що слово "штунда", в перекладі з німецької, означає "година". У 19 столітті так називали німців-колоністів, які збиралися на молитовні години в певний час, "на годину". Українці, які ходили на такі зібрання, казали:"Ходили на штунди".

Також, учасники семінару обговорили різницю між поняттями "секта" і "релігійна організація" та доцільність їх використання у публікаціях.

На завершення зустрічі, організатори повідомили про план заходів, запланованих на 2017 рік.