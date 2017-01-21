Проти УПЦ КП готують інформаційну диверсію, - архиєпископ Євстратій (Зоря)

Речник Київського Патріархату архиєпископ Євстратій (Зоря) попереджає, що незабаром у деяких ЗМІ, контрольованих російськими або промосковськими власниками, з’являться замовні статті проти УПЦ КП. Водночас ці ж мас-медіа робитимуть спроби подати УПЦ (МП) як Церкву «помірковану» та «миротворчу».

Про це архиєпископ написав у себе на Фейсбуці.

«Ближчим часом очікується низка замовних статей (так званої джинси) зі звинуваченнями на адресу Київського Патріархату, викладеними в стилістиці від "експертних оцінок" та "журналістських розслідувань" до відвертого "чорного піару". Паралельно робитимуться спроби виправдовувати позицію керівництва Російської Церкви в Україні, подаючи її як "помірковану та миротворчу"», - заявив він він.

За словами єрарха, змовники та виконавці медіа-акції планують розміщувати публікації на ресурсах, які контролюються російськими або промосковськими власниками, а також на платних "зливних бачках".

«Перші два подібні матеріали за останні дні вже були мною помічені, але за наявною інформацією це лише початок щедро проплаченої кампанії.

Ну що ж, як казала тітка Поллі з "Тома Сойєра": "Старого собаку не вивчити новим фокусам"», - зазначив речник Київського Патріархату.