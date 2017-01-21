- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Проти УПЦ КП готують інформаційну диверсію, - архиєпископ Євстратій (Зоря)
22 січня 2017, 10:38 | Релігія в ЗМІ | 0 | | Код для блогу | |
Речник Київського Патріархату архиєпископ Євстратій (Зоря) попереджає, що незабаром у деяких ЗМІ, контрольованих російськими або промосковськими власниками, з’являться замовні статті проти УПЦ КП. Водночас ці ж мас-медіа робитимуть спроби подати УПЦ (МП) як Церкву «помірковану» та «миротворчу».
Про це архиєпископ написав у себе на Фейсбуці.
«Ближчим часом очікується низка замовних статей (так званої джинси) зі звинуваченнями на адресу Київського Патріархату, викладеними в стилістиці від "експертних оцінок" та "журналістських розслідувань" до відвертого "чорного піару". Паралельно робитимуться спроби виправдовувати позицію керівництва Російської Церкви в Україні, подаючи її як "помірковану та миротворчу"», - заявив він він.
За словами єрарха, змовники та виконавці медіа-акції планують розміщувати публікації на ресурсах, які контролюються російськими або промосковськими власниками, а також на платних "зливних бачках".
«Перші два подібні матеріали за останні дні вже були мною помічені, але за наявною інформацією це лише початок щедро проплаченої кампанії.
Ну що ж, як казала тітка Поллі з "Тома Сойєра": "Старого собаку не вивчити новим фокусам"», - зазначив речник Київського Патріархату.
Рейтинг
0
0
Останні новини
У Михайлівському золотоверхому соборі влаштували марафон колядок | 22 січня 2017, 11:33 | Релігійні свята і традиції |
Римо-католицькі єпископи привітали з Днем соборності України | 22 січня 2017, 11:16 | Національно-релігійні питання |
У столиці презентували ролик до Всесвітнього дня релігій | 22 січня 2017, 11:13 | Міжрелігійні стосунки | |
У Кропивницькому на Водохреща купальникам включили пісню про «русское право дело» | 22 січня 2017, 11:05 | Релігія і суспільство |
Проти УПЦ КП готують інформаційну диверсію, - архиєпископ Євстратій (Зоря) | 22 січня 2017, 10:38 | Релігія в ЗМІ
Популярні статті місяця
13 січня 2017, 10:35 | Релігія і суспільство | 15 січня 2017, 20:46
Голова Комітету “Папа для України” закликав католиків двох обрядів солідаризуватися з тими, хто страждає від окупантів на Донбасі
2 січня 2017, 12:57 | УПЦ (МП) | 5 січня 2017, 15:09
В УПЦ (МП) прозвітували про збільшення монастирів, парафій і кліриків у 2016 році
3 січня 2017, 09:28 | Інтерв'ю | 8 січня 2017, 19:48
Релігія дуже повільно і слабо повертається у публічний простір України, — проф. Людмила Филипович
29 грудня 2016, 11:55 | Відкрита тема | 9 січня 2017, 13:08
19 січня 2017, 11:36 | Релігія і суспільство | 21 січня 2017, 09:01
Римо-католики сподіваються, що влада покарає тих, хто осквернив пам`ятник у Гуті Пеняцькій
Останні коментарі
Вони завжди були лицемірами і брехунами.
Браво, москвославні!
Дуже шкода, що видаляють коментарі! А причину можна назвати? Я може щось антиукраїнське писав, чи пропагандою займався? А, ні, просто правду написав, напевно тут її не люблять.
Свобода слова - це не свобода поширення брехні та маніпуляцій. А свої претензії заявляйте на сайти МП - хай там зроблять свободу слова або взагалі можливість вільно коментувати. Сайт
Шановний АДМІН, а як же свобода слова в нашій демократичній країні? Що таке "різплідники російської", чи в нас заборонено писати російською? І де ти побачив хоч слово у статті за посиланням