Громадська рада при МОН ініціює з’їзд викладачів предметів духовно-морального спрямування

8 лютого відбулося перше цьогорічне засідання Громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціям при Міністерстві освіти і науки України, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт МОН.

Учасники затвердили план роботи Громадської ради на 2017 рік, зокрема, запланувавши проведення виїзних засідань у Черкаській, Запорізькій та Хмельницькій областях, а також З’їзду викладачів предметів духовно-морального спрямування. Окремо було заплановано обговорити питання викладання предметів духовно-морального спрямування, підготовки викладачів з цих предметів, інтеграції духовно-моральних цінностей у процесі викладання загальноосвітніх предметів у закладах освіти.

Крім того, на майбутніх зустрічах члени ради розглянуть питання діяльності Комісії з державного визнання документів про вищу духовну освіту та Комісії з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами.

Під час засідання голова Громадської ради, радник міністра освіти і науки України Володимир Марущенко вручив письмову подяку міністра члену Громадської ради, завідувачу кафедри англійської мови і літератури Національного університету «Острозька Академія» В. М. Жуковському за вагомий особистий внесок у розвиток державно-конфесійних відносин у сфері освіти.