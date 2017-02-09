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Громадська рада при МОН ініціює з’їзд викладачів предметів духовно-морального спрямування
9 лютого 2017, 11:27 | Релігія та наука | 0 | | Код для блогу | |
8 лютого відбулося перше цьогорічне засідання Громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціям при Міністерстві освіти і науки України, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт МОН.
Учасники затвердили план роботи Громадської ради на 2017 рік, зокрема, запланувавши проведення виїзних засідань у Черкаській, Запорізькій та Хмельницькій областях, а також З’їзду викладачів предметів духовно-морального спрямування. Окремо було заплановано обговорити питання викладання предметів духовно-морального спрямування, підготовки викладачів з цих предметів, інтеграції духовно-моральних цінностей у процесі викладання загальноосвітніх предметів у закладах освіти.
Крім того, на майбутніх зустрічах члени ради розглянуть питання діяльності Комісії з державного визнання документів про вищу духовну освіту та Комісії з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами.
Під час засідання голова Громадської ради, радник міністра освіти і науки України Володимир Марущенко вручив письмову подяку міністра члену Громадської ради, завідувачу кафедри англійської мови і літератури Національного університету «Острозька Академія» В. М. Жуковському за вагомий особистий внесок у розвиток державно-конфесійних відносин у сфері освіти.
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- 9 лютого 2017, 12:51
Та дайте ше відповідь на його листи, тоді можна робить висновки. Бо запит є, а результатів нема. |
- 9 лютого 2017, 12:41
Ага, якщо по закону то "москвославні прислужники" - а як хлопці в балаклавах і крикуни за гроші віджимають Церкву - то Слава Україні?. Гарна риторика, нічого сказати. |
- 9 лютого 2017, 11:58
Ви серйозно??? На сповіді ви обсуждаєте такі теми?? В каконічній УПЦ?? Я в шоці. Ні разу на сповіді такого не чув |
- 9 лютого 2017, 11:26
Правильно и своевременно. НЕЛЬЗЯ УПЦ МП ДОПУСКАТЬ В АРМИЮ!!! Являюсь прихожанином этой церкви и знаю на собственном опыте как промывают мозги на исповедях, иногда очень деликатно, но - результат всё |
- 9 лютого 2017, 10:34
ПІСЛЯМОВА. А ось нижче приклад однієї з таких можливих - спільних молитов (Молитва за спасіння народу й держави Української та втихомирення в ній розбрату і ворожнечі). "Господи Боже, Ісусе |
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