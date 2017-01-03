Патріарх УГКЦ привітав професора Анатолія Колодного із 80-літнім ювілеєм

5 січня 2017, 10:38 | Релігія та наука | 0 |   | Код для блогу |  | 

kolodniy.jpg-hh.jpgПатріарх УГКЦ Святослав (Шевчук) привітав із 80-літтям професора Анатолія Колодного, доктора філософських наук, заслуженого діяча науки і техніки України, заступника директора – керівника Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України.

У своєму листі першоєрарх зазначив, що за роки своєї праці науковець зумів сформувати світоглядну палітру українського релігієзнавства.

«Ваше ім'я стало символом чесності, людяності й порядності у царині науки, а ваш величезний науковий доробок став прикладом для наслідування прийдешнім поколінням», - йдеться у вітальному адресі.

Глава УГКЦ вітаючи професора від імені духовенства і вірних УГКЦ, склав подяку за його працю як науковця та громадянина-патріота: «Ви не побоялися відкрито виявити свою позицію під час обох Майданів; не завагалися сказати правду про релігійне життя в Україні, коли інші не бажали цього чути і помічати; не відклали свою найбільшу зброю – перо, коли українська наука переживала найважчі кризи. Ми, греко-католики, пам'ятаємо ваші численні роботи, присвячені історії та сучасності нашої Церкви, підготовлені вами видання класиків греко-католицької богословської думки, монографії і підручники, в яких ви невтомно розкриваєте сучасникам і наступникам знання про релігію», - цитує слова Патріарха Департамент інформації УГКЦ.

 

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теги до статті:Анатолій Колодний,Святослав (Шевчук),Ювілей
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