Православний священик може стати голосом країни

13 лютого 2017, 10:08 | Релігія та культура | view video | 1 |   | Код для блогу |  | 

о. Олександр КлименкоПротоєрей УПЦ Олександр Клименко вразив своїм співом усіх чотирьох суддів конкурсу «Голос країни 7». На сліпих прослуховуваннях о. Олександр Клименко чуттєво виконав композицію Миколи Мозгового «Материнська любов» та силою свого голосу повернув усі чотири крісла зіркових тренерів.

На запитання Джамали про ставлення Церкви до його участі в такому шоу, о. Олександр відповів: «Якщо образ священика на сцені когось надихне до молитви — це прекрасно. Відомий публіцист ХХ ст. Честертон говорив, що розваги – у людській владі, а справжня радість – у владі Божій. Я постараюся брати участь у тому, що приносить справжжню радість і відсторонюватися там, де йде просто розваги».

За лаштунками «Голос країни 7» протоєрей УПЦ Олександр Клименко розповів, для чого насправді прийшов на вокальне шоу та чому для нього було важливо, щоб повернувся лише один зірковий тренер.

За словами отця, кожна пісня – це для нього маленька проповідь. «Боявся того, що повернуться навіть двоє. Хотілося б, щоб повернувся лише один. Так було б трішки легше для моєї гордині», – зізнається священик.

За словами о. Олександра Клименка, він не ставив собі за мету нікого мотивувати кудись приходити до храму. Він просто хоче бути нагадуванням про те, що є інший світ – світ душі.

«Мені важливо, щоб музика дозволяла людям змінюватися, щоб слова, які звучатимуть з моїх уст, не давала можливості людям вийти із залу такими, якими вони були до цього», – каже о. Олександр.

Проте найважче для протоєрея було обрати собі зіркового тренера. Олександр Клименко зробив вибір на користь Тіни Кароль

«Я обрав ту, яка допоможе мені в вокалі й дасть професійні поради. Мені це пригодиться під час служіння, а це найголовніше», – каже священик.

Один з суддів, Сергій Бабкін, не виключає, що священик може стати переможцем цього конкурсу.

Система Orphus
теги до статті:Олександр Клименко,Релігія та культура,УПЦ (МП)
Рейтинг
0
0
1коментарів

Коментарі

додати коментар 
  • Леонтій | 13 лютого 2017, 13:12
    Коментувати коментар

    І що тут дуже дивного, що деякі священнослужителі наважуються брати участь у суто світських музичних телеконкурсах? От, приміром, фіналісткою (чи навіть переможницею - точно вже не пам'ятаю) аналогічного - національного телешоу "Голос Італіі-2014" стала молода католицька монахиня - Крістіна СКУЧЧІЯ (родом із Сицілії). Так от, за нижче наведеним посиланням можна познайомитися із відомою - у її виконанні - сучасною музичною композицією "Благословенне Ім'я Твоє": https://www.youtube.com/watch?v=9zHDlobrdZ0

Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

Останні новини

Останні коментарі

  • Оленка | 13 лютого 2017, 16:47

    I знову у коментарях вiдходять вiд теми новини. Замiсть того, щоб звернути увагу на наших украiнських "вежлiвих человечков", без котрих жоден "мирний перехiд" не вiдбуваеться.

  • Леонтій | 13 лютого 2017, 16:36

    Й справді: так виглядає, що вже наспіла пора тут геть ЗАКРИВАТИ можливості для коментування. Тим паче, що УКРАЇНСЬКИЙ портал - ніяк не місце для безконтрольного розгулу та всіляких провокативних

  • Оленка | 13 лютого 2017, 16:34

    Або це iнтерв'ю ганяють вже не перший раз, або Фiларет не мае бiльше про що говорити. Одне й те саме. Для чого ж ти роздiлив ту Церкву? Щоб тепер журитись?

  • b111 | 13 лютого 2017, 16:19

    В мацкву підріарху гундяю з ху..лом пожалійся.

  • Ігор Мицько | 13 лютого 2017, 16:14

    Вони фактично протестували не проти передачі, а проти повернення храму законному власникові.

Популярні статті місяця