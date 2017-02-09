Православний священик може стати голосом країни

Протоєрей УПЦ Олександр Клименко вразив своїм співом усіх чотирьох суддів конкурсу «Голос країни 7». На сліпих прослуховуваннях о. Олександр Клименко чуттєво виконав композицію Миколи Мозгового «Материнська любов» та силою свого голосу повернув усі чотири крісла зіркових тренерів.

На запитання Джамали про ставлення Церкви до його участі в такому шоу, о. Олександр відповів: «Якщо образ священика на сцені когось надихне до молитви — це прекрасно. Відомий публіцист ХХ ст. Честертон говорив, що розваги – у людській владі, а справжня радість – у владі Божій. Я постараюся брати участь у тому, що приносить справжжню радість і відсторонюватися там, де йде просто розваги».

За лаштунками «Голос країни 7» протоєрей УПЦ Олександр Клименко розповів, для чого насправді прийшов на вокальне шоу та чому для нього було важливо, щоб повернувся лише один зірковий тренер.

За словами отця, кожна пісня – це для нього маленька проповідь. «Боявся того, що повернуться навіть двоє. Хотілося б, щоб повернувся лише один. Так було б трішки легше для моєї гордині», – зізнається священик.

За словами о. Олександра Клименка, він не ставив собі за мету нікого мотивувати кудись приходити до храму. Він просто хоче бути нагадуванням про те, що є інший світ – світ душі.

«Мені важливо, щоб музика дозволяла людям змінюватися, щоб слова, які звучатимуть з моїх уст, не давала можливості людям вийти із залу такими, якими вони були до цього», – каже о. Олександр.

Проте найважче для протоєрея було обрати собі зіркового тренера. Олександр Клименко зробив вибір на користь Тіни Кароль

«Я обрав ту, яка допоможе мені в вокалі й дасть професійні поради. Мені це пригодиться під час служіння, а це найголовніше», – каже священик.

Один з суддів, Сергій Бабкін, не виключає, що священик може стати переможцем цього конкурсу.