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У Гарнізонному храмі Львова колядуватиме військовий оркестр Національної академії сухопутних військ
9 лютого 2017, 09:26 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
У суботу, 11 лютого, о 16:00 год у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (м. Львів, вул. Театральна, 11) колядуватиме військовий оркестр Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного та вокальна група із солісткою Веронікою Коломіщевою.
Також на свято завітає дівочий вокально-хореографічний ансамбль церкви Різдва Пресвятої Богородиці.
А наступного дня, у неділю, 12 лютого, о 12:00 год. до храму завітає з колядками капела бандуристів "Карпати" Українського товариства сліпих (УТОС).
Як зазначає сайт Капеланство, це унікальний і самобутній колектив, єдиний у світі, в якому більшість артистів - люди з інвалідністю по зору. Художній керівник - заслужений діяч мистецтв України Ярослав Мелех.
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- 9 лютого 2017, 12:51
Та дайте ше відповідь на його листи, тоді можна робить висновки. Бо запит є, а результатів нема. |
- 9 лютого 2017, 12:41
Ага, якщо по закону то "москвославні прислужники" - а як хлопці в балаклавах і крикуни за гроші віджимають Церкву - то Слава Україні?. Гарна риторика, нічого сказати. |
- 9 лютого 2017, 11:58
Ви серйозно??? На сповіді ви обсуждаєте такі теми?? В каконічній УПЦ?? Я в шоці. Ні разу на сповіді такого не чув |
- 9 лютого 2017, 11:26
Правильно и своевременно. НЕЛЬЗЯ УПЦ МП ДОПУСКАТЬ В АРМИЮ!!! Являюсь прихожанином этой церкви и знаю на собственном опыте как промывают мозги на исповедях, иногда очень деликатно, но - результат всё |
- 9 лютого 2017, 10:34
ПІСЛЯМОВА. А ось нижче приклад однієї з таких можливих - спільних молитов (Молитва за спасіння народу й держави Української та втихомирення в ній розбрату і ворожнечі). "Господи Боже, Ісусе |
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