В Одесі з'явиться пам'ятний знак знищеному понад 80 років тому храму

В Одесі встановлять пам'ятний знак знищеному римо-католицькому собору святого Климентія і репресованим священнослужителям. Таке рішення депутати міської ради прийняли сьогодні під час сесії. Відповідне рішення підтримало 59 з 62 депутатів.

«Встановлення пам'ятного знаку стане сполучною ланкою між польською та українською національністю. Одеса – один з головних туристичних центрів України, і пам'ятний знак стане ще однією визначною пам'яткою міста»,– прокоментувала рішення депутат міськради Ання Позднякова.

Як РІСУ повідомляла, пам’ятний знак пропонують встановити за адресою: вул. Занковецька, 11, поблизу від місця, де до 1936 р. існував костел св. Климента, зруйнований більшовиками.

Директор ГО «Україна це — я» Олександр Чернега розповів РІСУ, що питання ініціював єпископ Одесько-Сімферопольський РКЦ Броніслав Бернацький. Він звернувся до їх організації з проханням посприяти у створенні пам’ятного знаку в сквері Гамова з боку вулиці Заньковецької з метою вшанування католицьких священиків та єпископів, які були репресовані в часи комуністичного режиму та політичних репресій 1920-40 рр.

Ініціативу підтримали представники інших конфесій. Вони тоді відправили на ім’я міського голови звернення. У ньому нагадувалося, що Одеса має глибокі історичні, культурні та духовні коріння, що церкви, костели, синагоги, каплиці завжди були гордістю міста.

«Повертаючись до питання про відродження духовної спадщини нашого міста, ми, глави християнських Церков Одеси, звертаємося до Вас з проханням сприяти виділенню земельної ділянки для встановлення пам’ятного знака в сквері Георгія Гамова, зі сторони вул. Заньковецької та куті з вул. Балковою, — йдшлося у зверненні. — Пам’ятний знак стане вираженням поваги священикам і єпископам м. Одеси, котрі були репресовані і розстріляні під час комуністичного режиму і політичних та релігійних репресій 1920-40 рр., які його супроводжували».

Під зверненням тоді підписалися представники десяти конфесій міста, у т.ч.: єпископи Марк (УПЦ КП), Броніслав Бернацький (РКЦ), Михаїл (Бубній) (УГКЦ), Сергій Машевський (НЄЛЦУ), Анатолій Пиштой (ЄХБ), Сергій Крученюк (ХВЄ), В. Козаченко (ДУ ХРЦ), а також голова Співдружності «Одеська Євангельська Церква», голова Ради об’єднання СХЦУ «Слово життя» Андрій Бакала, старший пастор ЄРПЦ Валерій Задорожній, старший пастор по Одеському регіону ЦАСД Юрій Дуденко.

Довідка

Храм на вулиці Балківській був побудований на пожертви в кінці XX століття. Він був виконаний в неоготичному стилі з червоної цегли, висота двох дзвіниць становила 64 метри. У храмі було сім вівтарів, кілька мармурових скульптур і образів, орган, різьблені лави. Площа храму становила 3 тис. 220 кв. м, він вміщував близько 4 тис. прихожан. У 1936 році собор підірвали.