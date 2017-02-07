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У Львові для учасників АТО організували концерт "Коляда для бійців"
8 лютого 2017, 12:57 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
За ініціативи депутата Львівської обласної ради, координатора "Об'єднання волонтерів та учасників АТО" Львівської обласної ради Уляни Дорош та керівника "Міжфракційної групи з питань АТО" міської ради Віталія Свінціцького у кінопалаці імені Довженка відбувся благодійний концерт "Коляда для бійців" за участі заслуженого артиста України Ігоря Богдана. Про це Depo.Львів повідомили у прес-службі Львівської облради.
На концерт запросили близько 750 людей. Серед них - волонтери, учасники АТО, сім'ї загиблих Героїв, військові медики, нацгвардійці, представники регіональних центрів підтримки учасників АТО. На заході також був присутній радник віце-прем'єр-міністра України, голова правління Всеукраїнського центру допомоги учасникам АТО Олексій Ліпіріді.
"Усіх, кого ми сьогодні запросили, заслуговують на велику шану та увагу, - каже координатор депутатської групи "Об'єднання волонтерів та учасників АТО" Львівської облради Уляна Дорош. - Більшість свого часу наші хлопці перебувають на Сході країни, а волонтери щодня думають, як можна допомогти нашим захисникам на фронті і тут, в тилу. Так ми хочемо їм показати, що ми їх любимо, цінуємо, тому зробили для них це свято,аби вони гарно провели час та відпочили зі своїми рідними".
Уляна Дорош висловила також сподівання, що це не останній такий проект, бо є багато ще цікавих задумів, які спільно вони планують втілити в життя.
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