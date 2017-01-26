У Болгарії знайшли Євангеліє XVII століття

1 лютого 2017, 10:42 | Релігія та культура | 0 |   | Код для блогу |  | 

В одному з болгарських храмів знайшли рідкісний 400-річний примірник Євангелія. Книга, яку зберігали в таємниці протягом століть, містила записи про найважливіші події з історії Болгарії, повідомляє УНІАН-релігії з посиланням на Nova.bg.

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Книгу, надруковану в 1644 році кириличним шрифтом, виявили після смерті настоятеля храму Святого Пророка Іллі в містечку Войнежа. Імовірно книга передавалася від священика до священика багато поколінь. Зараз книга знаходиться у Софійському національному музеї історії. За повідомленням музею, книга багато прикрашена декоративними елементами. У свій час вона активно використовувалася в богослужіннях, на що вказують сліди від свічкового воску і зношені нижні краї сторінок.

На форзаці книги містяться записи різних авторів, в яких згадуються події з болгарської історії. У 1644 році Болгарія перебувала під Оттоманським ярмом. Серед записів є згадка повстання болгар проти турків у 1835 році. Крім Євангелія був знайдений екземпляр книги під назвою Ірмологій (збірник ірмоси – спеціальних співів, які можна почути під час утрені), надрукований у Москві в 1838 році.

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теги до статті:Євангеліє
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