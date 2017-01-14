У Нацмузеї історії України старовинні колядки виконали давньоукраїнською мовою

15 січня 2017, 11:37 | Релігія та культура | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Національному музеї історії України з нагоди Старого Нового року влаштували концерт колективу "Хорея Козацька", в репертуарі якого колядки 17-18 століть. Їх глядачам виконували церковнослов'янською і давньоукраїнською мовами у супроводі майже двох десятків музичних інструментів, повідомляє 5 канал.

Квитки на таку унікальну коляду розійшлися тільки-но відкрили продаж. Тому 15 грудня буде продовження, а саме – майстер-клас, під час якого кобзар Тарас Компаніченко буде вчити усіх присутніх співати ці старі різдвяні пісні.

"Ми думаємо, що люди примітивні були в минулому, а там люди були високого музичного рівня, так би мовити, освіченості. Виконували такі динамічні, такі дуже нерівні часто твори. Тому це цікаво", - розповів кобзар.

"Тобі надають наочно, наушно величезний масив культури - майже забутої, але таки незабутої - і ти розумієш, що тут діялося на цих землях, який тут варився культурний бульйон", - зазначив телеведучий, відвідувач концерту Юрій Макаров.

 

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теги до статті:Колядки
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