Вчені назвали афонські рукописи важливим джерелом вивчення слов'янських топонімій на території Греції

Рукописи Афону є важливими джерелами для наукових досліджень в області слов'янських географічних назв на території Греції, головним чином тому, що вони датовані. Як повідомляє грецький сайт vimaorthodoxias.gr, це підкреслела на першому Міжнародному науковому семінарі, присвяченому Афону, доцент кафедри середньовічної історії слов'янських народів Інституту історії і археології арістотелівської університету Салонік Анґеліка Делікарі. Про це інформує УНІАН-релігії.

У своєму виступі вона згадує про візантійські рукописи, що зберігаються на Афоні, в основному в Протаті і в Іверському монастирі, де слов'янські топоніми з'являються з кінця IX, але в основному в X столітті. Делікарі зазначила, що ці документи мають важливе значення, тому, що всі вони датовані і дозволяють досліднику "сформувати картину раннього слов'янського топоніма в певних областях Греції".

Вона сказала, що слов'янські топоніми з перших часів слов'янських поселень на грецькому просторі, використовуються досі. Існування слов'янською мовою назв поселень, річок, озер, гір або місцевості пані Делікарі не вважає результатом розширення слов'янських поселень в Греції, а результатом перебування слов'ян в сільській місцевості, так як слов'яни вважали за краще селитися в основному в сільській місцевості.

З цієї причини і імена атрибутів давньослов'янською мовою пов'язані з геоморфологічною характеристикою навколишнього природного середовища, флори, фауни і т.д. Наприклад: Chlomoutza (блідо-гора), Zelinitsa (Зелен-зелений), Gkradista (Гранд - місто, сад, кордоном) і т.д. Про підготовку випуску першого каталогу агіографічних рукописів бібліотеки Афону і рукописів монастиря Пантократор найближчим часом в рамках дослідницької програми Центру досліджень Візантійської культури Салонікської університету ім. Аристотеля оголосив доктор філософії Демосфен Какламанос.

Він підкреслив, що каталогізація рукописів монастирів і оновлення старого каталогу є трудомістким завданням, і вимагає великої дослідницької роботи і часу. "В даний час організовано десять конференцій, під час яких обговорювалися двісті дві наукові роботи", - сказав почесний директор Інституту історичних досліджень Національного дослідницького фонду Крітон Хрісаідіс, підкресливши їх великий внесок у наукові дискусії щодо Афонської спадщини, як і розширення порядку денного для нових напрямків досліджень на Святій горі.