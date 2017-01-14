- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Вчені назвали афонські рукописи важливим джерелом вивчення слов'янських топонімій на території Греції
14 січня 2017, 10:57 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
Рукописи Афону є важливими джерелами для наукових досліджень в області слов'янських географічних назв на території Греції, головним чином тому, що вони датовані. Як повідомляє грецький сайт vimaorthodoxias.gr, це підкреслела на першому Міжнародному науковому семінарі, присвяченому Афону, доцент кафедри середньовічної історії слов'янських народів Інституту історії і археології арістотелівської університету Салонік Анґеліка Делікарі. Про це інформує УНІАН-релігії.
У своєму виступі вона згадує про візантійські рукописи, що зберігаються на Афоні, в основному в Протаті і в Іверському монастирі, де слов'янські топоніми з'являються з кінця IX, але в основному в X столітті. Делікарі зазначила, що ці документи мають важливе значення, тому, що всі вони датовані і дозволяють досліднику "сформувати картину раннього слов'янського топоніма в певних областях Греції".
Вона сказала, що слов'янські топоніми з перших часів слов'янських поселень на грецькому просторі, використовуються досі. Існування слов'янською мовою назв поселень, річок, озер, гір або місцевості пані Делікарі не вважає результатом розширення слов'янських поселень в Греції, а результатом перебування слов'ян в сільській місцевості, так як слов'яни вважали за краще селитися в основному в сільській місцевості.
З цієї причини і імена атрибутів давньослов'янською мовою пов'язані з геоморфологічною характеристикою навколишнього природного середовища, флори, фауни і т.д. Наприклад: Chlomoutza (блідо-гора), Zelinitsa (Зелен-зелений), Gkradista (Гранд - місто, сад, кордоном) і т.д. Про підготовку випуску першого каталогу агіографічних рукописів бібліотеки Афону і рукописів монастиря Пантократор найближчим часом в рамках дослідницької програми Центру досліджень Візантійської культури Салонікської університету ім. Аристотеля оголосив доктор філософії Демосфен Какламанос.
Він підкреслив, що каталогізація рукописів монастирів і оновлення старого каталогу є трудомістким завданням, і вимагає великої дослідницької роботи і часу. "В даний час організовано десять конференцій, під час яких обговорювалися двісті дві наукові роботи", - сказав почесний директор Інституту історичних досліджень Національного дослідницького фонду Крітон Хрісаідіс, підкресливши їх великий внесок у наукові дискусії щодо Афонської спадщини, як і розширення порядку денного для нових напрямків досліджень на Святій горі.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Вчені назвали афонські рукописи важливим джерелом вивчення слов'янських топонімій на території Греції | 14 січня 2017, 10:57 | Релігія та культура |
Патріарх Філарет освятив бойові прапори для потреб українських воїнів | 14 січня 2017, 10:37 | Віра і зброя |
У Римі відбулася духовно-мистецька програма під назвою «Різдво з Патріархом» | 14 січня 2017, 10:32 | Українці поза Україною |
Свято Обрізання Господнього і пам'ять св. Василія Великого відзначають 14 січня за Юліанським календарем | 14 січня 2017, 08:50 | Релігійні свята і традиції |
Акція «Різдвяна місія» в УКУ об’єднала у Львові близько 200 дітей загиблих українських бійців | 13 січня 2017, 13:47 | Віра і зброя |
Останні коментарі
- 14 січня 2017, 13:25 |
- 14 січня 2017, 13:12 |
- 14 січня 2017, 12:18
I am sorry Sir, but your name is not on my list of persons, who has right to demand. Therefore, please be calm and enjoy of your status. Best regards ... |
- 14 січня 2017, 12:11 |
- 14 січня 2017, 12:01
Будь ласка, не "викручуйтеся" і не виправдовуйтеся, шановний Fr. Valerii! Ви в ДУЖЕ БАГАТЬОХ своїх коментах - ПОСТІЙНО й ПОВСЯКЧАС - порушуєте цю тему і прямо ЗВИНУВАЧУЄТЕ певних - |
Популярні статті місяця
2 січня 2017, 12:57 | УПЦ (МП) | 5 січня 2017, 15:09
В УПЦ (МП) прозвітували про збільшення монастирів, парафій і кліриків у 2016 році
29 грудня 2016, 11:55 | Відкрита тема | 9 січня 2017, 13:08
3 січня 2017, 09:28 | Інтерв'ю | 8 січня 2017, 19:48
Релігія дуже повільно і слабо повертається у публічний простір України, — проф. Людмила Филипович
11 січня 2017, 11:51 | Релігія і політика | 12 січня 2017, 21:43
Політологи не випадково розглядають УПЦ (МП) як найбільшу «російську партію» в Україні», - митрополит Олександр (Драбинко)
30 грудня 2016, 12:26 | Віра і зброя | 11 січня 2017, 09:01
Коментарі