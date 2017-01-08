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Світом шириться флешмоб, запущений вінницьким священиком до 100-річчя «Щедрика»
10 січня 2017, 11:05 | Релігія та культура | | 0 | | Код для блогу | |
В Інтернеті проходить флешмоб з нагоди 100-річного ювілею першого публічного виконання всесвітньовідомої обробки М.Д. Леонтовича народної пісні «Щедрик». Ініціатором музичної акції став єрей Назарій Давидовський – клірик Вознесенського храму УПЦ (МП) міста Вінниці, викладач кафедри теорії та методики музичного виховання Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (ВГПК), художній керівник народної жіночого хорової капели ВГПК «Соломія».
«Суть ідеї – створити своєрідну відеогалерею виконання «Щедрика» різними людьми як в Україні, так і за її межами. До участі в акції ми запросили світські й духовні хорові колективи, професійних співаків та аматорів, загалом – усіх бажаючих», – розповів єрей Назарій Давидовський.
Для участі у флешмобі необхідно:
– записати на відео власне виконання «Щедрика» (хорове або індивідуальне);
– розмістити запис з хештегом #Щедрік100challenge на каналі YouTube і в соціальних мережах;
– кинути виклик, як мінімум, трьом колективам або виконавцям.
«Першу відеовідповідь на виклик хору «Соломія» надіслали наші колеги – бакалаврський хор ВГПК. За місяць флешмоб охопив усю територію України, починаючи зі Львова та Івано-Франківська і закінчуючи Дніпром та Харковом. Він перетнув кордони нашої держави і дістався Польщі, Іспанії, Фінляндії, Канади та Росії. На даний момент відеоархів флешмобу нараховує близько 60-ти варіантів виконання «Щедрика», – зазначив єрей Назарій Давидовський.
Музична акція триватиме до 15 лютого 2017 року.
«Після закінчення флешмобу ми плануємо зібрати усі відеозаписи з виконанням «Щедрика» і передати їх у колекцію музею Н.Д. Леонтовича, нещодавно відкритого у селі Марківка Теплицького району Вінницької області. Там на інтерактивному табло можна буде демонструвати найцікавіші версії знаменитої народної пісні», – сказав єрей Назарій Давидовський.
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