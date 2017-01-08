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У Києво-Печерській лаврі стартує VI Всеукраїнський фестиваль колядок і щедрівок
10 січня 2017, 09:42 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
10 січня у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі відбудеться VI Всеукраїнський фестиваль колядок і щедрівок «Різдвяний передзвін», повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на lavra.ua.
У концертній програмі візьмуть участь: хор храму ікони Божої Матері «Живоносне джерело», хорова капела «Дзвіночок» Київського палацу дітей та юнацтва, муніципальна академічна чоловіча хорова капела ім. Л. Ревуцького, фольклорна група «Мокоші» Вінницького державного інституту музики, хорова капела Національної академії наук України «Золоті ворота», академічний камерний хор ім. Д. Бортнянського м. Чернігів.
Фестиваль пройде під патронатом митрополита Вишгородського та Чорнобильського Павла, намісника Києво-Печерської Лаври, а також керівника інформаційного відділу обителі архімандрита Іларіона.
Під час концерту відбудеться збір пожертв на лікування дітей з онкологічними захворюваннями.
Фестиваль розпочнеться о 17:00 в Трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія Печерських. Вхід вільний.
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