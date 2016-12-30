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Національний рекорд колядок та щедрівок встановлять у Михайлівському Золотоверхому
2 січня 2017, 13:08 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
21 січня у Михайлівському монастирі відбудеться дійство - «ЕтноЗима у Михайлівському»: фестиваль української традиційної культури, що проходить у найгарніший куточках України - на Буковині, на Полтавщині, на Волині, на Київщині, Чернігівщині.
В УПЦ КП запрошують до Михайлівського Золотоверхого встановити різдвяний рекорд України з найтривалішого виконання колядок та щедрівок.
У програмі:
-виконання колядок та щедрівок,
-різдвяні літературні читання від письменників та дітей,
-ярмарок народних майстрів,
-майстер-класи з народного мистецтва.
Протягом кількох годин безперервно у соборі звучатимуть колядки та щедрівки у виконанні дитячих, фольклорних, церковних та професійних колективів. Своїм співом порадують і відомі артисти: Анжеліка Рудницька, Illaria Ethno, Марина Одольська, Eduard Dilya Prystupa, лідер гурту «Без обмежень» Sergii Tanchynets , лідер гурту “Мандри» Sergiy Fomenko (Фома), Iryna Shynkaruk, Anatolii Gnatjuk, Антон Копитін, Maryna Bohun, Taras Koмпаніченко ,Хорея Козацька, "ГуляйГород" Шура Вовк, Ірина Барамба, "Врода" Anna Zakletska, Olga Nesterenko, TaRuta, Oksana Stebelska і Роман Кука (гурт "Українські барви"), Alexandr Pavlik, Анастасія Багінська , дитячий ансамбль "Зернятко" Раїса Заклецька, фольк-студія "Правиця", "Роксоланія","Стодивниця", "Буття","Астарта","Рожа".
Організатори: Анжеліка Рудницька, Територія А, Києво-Михайлівський Золотоверхий Чоловічий Монастир.
За сприяння Центру фольклору та етнографії,
у партнерстві: Eleos-Ukraine та "Orange Moon Event Lab", Світ Рукоділля, Галерея мебели Design Time.
Інформаційні партнери: Еспресо Телеканал, Українське Радіо, Газета "Порадниця"
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