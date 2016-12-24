Понад 2 тис. хористів та відомих українців заспівали різдвяні колядки в центрі Києва

Так розпочався проект з відзначення 500-річного ювілею Реформації, що триватиме весь 2017 рік.

25 грудня на Європейській площі відбулось масштабне святкування Різдва Христового. На нього завітали відомі журналісти, артисти, громадські та державні діячі, серед яких Ольга Богомолець, Ганна Гопко, Оксана Білозір, Євген Ніщук, Віктор Павлик, Ірина Цуканова та інші.

Прославляючи Народженого Спаса, до різдвяного флешмобу долучилися хорові колективи багатьох міст та регіонів України.

З вітальним словом до українців звернувся Секретар Ради Національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов. Він зачитав різдвяне привітання Президента України та зазначив, що підтримує ініціативу відзначати Різдво Христове 25 грудня:

«В цей день Різдво Спаса святкують не лише католицькі та протестантські церкви. Весь сучасний світ користується Григоріанським календарем і відзначає його 25 грудня, напередодні Нового року. Тому нам не потрібно чекати, доки парламентарі ухвалять закон і оголосять цей календарний день державним святом. Ми маємо можливість святкувати його разом з усіма цивілізованими країнами», - сказав він.

Таку ж думку висловив народний депутат, голова оргкомітету R500 Павло Унгурян. За його словами, святкування Різдва 25 грудня- це велика подія для України та вдалий старт року Реформації.

Фінальним акордом заходу стала спільна молитва за державу, яку провели представники Всеукраїнської Ради Церков та релігійних організацій Валерій Антонюк, Михайло Паночко, Станіслав Носов, Олекса Петрів, Артур Томашевський та Ігор Шемігон.

Варто нагадати, що на початку грудня цього року у Верховній Раді був зареєстрований законопроект, що пропонує зробити 25 грудня офіційним святковим днем. Адже більшість країн світу відзначають Різдво саме в цей день, а разом з ним і велика частина українців.