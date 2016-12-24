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Понад 2 тис. хористів та відомих українців заспівали різдвяні колядки в центрі Києва
27 грудня 2016, 10:38 | Релігія та культура | 3 | | Код для блогу | |
Так розпочався проект з відзначення 500-річного ювілею Реформації, що триватиме весь 2017 рік.
25 грудня на Європейській площі відбулось масштабне святкування Різдва Христового. На нього завітали відомі журналісти, артисти, громадські та державні діячі, серед яких Ольга Богомолець, Ганна Гопко, Оксана Білозір, Євген Ніщук, Віктор Павлик, Ірина Цуканова та інші.
Прославляючи Народженого Спаса, до різдвяного флешмобу долучилися хорові колективи багатьох міст та регіонів України.
З вітальним словом до українців звернувся Секретар Ради Національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов. Він зачитав різдвяне привітання Президента України та зазначив, що підтримує ініціативу відзначати Різдво Христове 25 грудня:
«В цей день Різдво Спаса святкують не лише католицькі та протестантські церкви. Весь сучасний світ користується Григоріанським календарем і відзначає його 25 грудня, напередодні Нового року. Тому нам не потрібно чекати, доки парламентарі ухвалять закон і оголосять цей календарний день державним святом. Ми маємо можливість святкувати його разом з усіма цивілізованими країнами», - сказав він.
Таку ж думку висловив народний депутат, голова оргкомітету R500 Павло Унгурян. За його словами, святкування Різдва 25 грудня- це велика подія для України та вдалий старт року Реформації.
Фінальним акордом заходу стала спільна молитва за державу, яку провели представники Всеукраїнської Ради Церков та релігійних організацій Валерій Антонюк, Михайло Паночко, Станіслав Носов, Олекса Петрів, Артур Томашевський та Ігор Шемігон.
Варто нагадати, що на початку грудня цього року у Верховній Раді був зареєстрований законопроект, що пропонує зробити 25 грудня офіційним святковим днем. Адже більшість країн світу відзначають Різдво саме в цей день, а разом з ним і велика частина українців.
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- 27 грудня 2016, 12:16| Коментувати коментар
Ну да, в ЄС ми нікому не потрібні, безвіз не дають, так давайте хоч так до них прилучимось. Поваги до своїх традицій та власної гідности у нас не залишилось?
- 27 грудня 2016, 14:41| Коментувати коментар
А хто ж кому (направду) наразі в Україні забороняє чи перешкоджає дотримувати якісь традиції або плекати власну гідність тощо?! Не треба тут - як кажуть, зовсім на рівному місці - щось вигадувати та творити певні міфи-страшилки і байки-лякалки. Причому, явно на догоду антиукраїнській - кремлівсько-ФСБшній пропаганді!
- 27 грудня 2016, 10:49| Коментувати коментар
Якщо бути дуже точним, то тих хористів там було 2017. А от світлини цієї масової різдвяної акції в українській столиці можна побачити, зокрема, за цим посиланням: http://www.invictory.com/news/story-64660-R500.html
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- 27 грудня 2016, 14:41
А хто ж кому (направду) наразі в Україні забороняє чи перешкоджає дотримувати якісь традиції або плекати власну гідність тощо?! Не треба тут - як кажуть, зовсім на рівному місці - щось вигадувати та |
- 27 грудня 2016, 14:29
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- 27 грудня 2016, 12:16
Ну да, в ЄС ми нікому не потрібні, безвіз не дають, так давайте хоч так до них прилучимось. Поваги до своїх традицій та власної гідности у нас не залишилось? |
- 27 грудня 2016, 12:12
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