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У Софії Київській виявили унікальний напис тисячолітньої давності
22 грудня 2016, 10:24 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
У Національному заповіднику "Софія Київська" дослідники виявили унікальний старовинний напис. Про це розповів заступник гендиректора Національного заповідника "Софія Київська" доктор історичних наук В'ячеслав Корнієнко, передає ABCnews.
"Мені недавно пощастило виявити в Софійському соборі автограф ще одного художника, який розписав 1000 років тому цей храм, – грека Кіріака. Знахідку я зробив випадково: побачив на висоті близько п'яти метрів на фресці" Сорок мучеників Севастійських "щось схоже на напис", – розповів він.
За словами історика, грек Кіріак надряпав фразу грецькою, яка звучить так: "Господи, поможи рабу твоєму Кіріаку": "Думаю, особлива складність роботи над великою за розмірами фрескою, яку він малював. Майстер спочатку виконав її верхню частину, стоячи на будівельних підмостках. Потім йому належало взятися за нижню і ідеально скомпонувати обидві частини. Художник вирішив попросити Бога допомогти йому в цьому: вибрав місце і надряпав грецькою фразу: "Господи, поможи рабу твоєму Кіріаку".
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