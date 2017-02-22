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Старовинні церкви Прикарпаття захистять від пожеж за 400 тисяч
22 лютого 2017, 16:40 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 | | Код для блогу | |
В Івано-Франківську 22 лютого відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу.
Серед іншого, члени комісії заслухали інформацію про використання комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту області на 2016 – 2020 роки, інформує кореспондент Бліц-Інфо.
За словами заступника начальника управління з питань цивільного захисту ОДА Івана Дембича, завдяки їй у шістьох церквах, де проходить найбільша кількість прощ, проведуть заходи з протипожежної безпеки.
Мова йде про Крилос, Гошів, Маняву, Погоню, Рогатин та Нижній Вербіж. Серед них – дві церкви ЮНЕСКО.
Для цього виділять 400 тисяч гривень. З них – 100 тисяч виділять на обробку горищ, ще 300 – на протипожежну сигналізацію.
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