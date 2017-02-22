Старовинні церкви Прикарпаття захистять від пожеж за 400 тисяч

В Івано-Франківську 22 лютого відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу.

Серед іншого, члени комісії заслухали інформацію про використання комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту області на 2016 – 2020 роки, інформує кореспондент Бліц-Інфо.

За словами заступника начальника управління з питань цивільного захисту ОДА Івана Дембича, завдяки їй у шістьох церквах, де проходить найбільша кількість прощ, проведуть заходи з протипожежної безпеки.

Мова йде про Крилос, Гошів, Маняву, Погоню, Рогатин та Нижній Вербіж. Серед них – дві церкви ЮНЕСКО.

Для цього виділять 400 тисяч гривень. З них – 100 тисяч виділять на обробку горищ, ще 300 – на протипожежну сигналізацію.