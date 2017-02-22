Старовинні церкви Прикарпаття захистять від пожеж за 400 тисяч

22 лютого 2017, 16:40 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 |   | Код для блогу |  | 

В Івано-Франківську 22 лютого відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу.

Серед іншого, члени комісії заслухали інформацію про використання комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту області на 2016 – 2020 роки, інформує кореспондент Бліц-Інфо.

За словами заступника начальника управління з питань цивільного захисту ОДА Івана Дембича, завдяки їй у шістьох церквах, де проходить найбільша кількість прощ,  проведуть заходи з протипожежної безпеки.

Мова йде про Крилос, Гошів, Маняву, Погоню, Рогатин та Нижній Вербіж. Серед них – дві церкви ЮНЕСКО.

Для цього виділять 400 тисяч гривень. З них – 100 тисяч виділять на обробку горищ, ще 300 – на протипожежну сигналізацію.

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теги до статті:Збереження культурної спадщини,Протипожежна безпека
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Останні коментарі

  • Стефан | 22 лютого 2017, 18:43

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  • trip_impressions | 22 лютого 2017, 12:14

    Гошівський монастир – духовний центр і місце паломництва зі всього світу #гошів #україна http://ua.trip-impressions.com/2017/02/goshiv.html

  • erinms | 20 лютого 2017, 18:48

    There is little doubt that the ROC is an agent of the Russian KGB, or whatever name they now use. How can this church called itself Christian when they promote hatred and discord? A more appropriate

  • Леонтій | 20 лютого 2017, 11:06

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  • Kir | 19 лютого 2017, 09:33

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