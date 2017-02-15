У Жовківській синагозі створять регіональний культурний центр

У місті Жовква, на Львівщині, у синагозі, яка не функціонує, планують створити регіональний культурний центр. У ньому буде кілька сталих музейних експозицій про жовківських євреїв, община яких свого часу була досить значною у місті.

Також там облаштують багатофункціональну залу для різних культурних, мистецьких та навчальних заходів. Про це ZAXID.NET розповіла менеджер проекту Comus Олена Клак.

Зараз фахівці готують проект реконструкції жовківської синагоги в рамках проекту Comus. Експерти розробляють проектну документацію, яка передбачає реставрацію споруди та її пристосування для культурно-мистецьких та музейних функцій. До кінця лютого мають підготувати техніко-економічне обґрунтування.

Загалом на реставрацію синагоги потрібно близько 1,3 млн євро. Керівництво заповідника, до якого входить синагога, сподівається на підтримку Ради Європи та Європейського союзу при реалізації комплексного інвестиційного проекту із реставрації та пристосування синагоги. А тим часом місцева влада і ГО найближчим часом мають провести найнеобхідніші роботи власними силами. Зокрема, як уточнила Олена Клак, у споруді потрібно першочергово облаштувати зливні труби і закрити вікна, через які затікає волога всередину і руйнує пам’ятку архітектури.

За словами Олени Клак, у споруді планують облаштувати музей зі сталими експозиціями на єврейську тематику. А у самому мультикультурному центрі буде багатофункціональна зала для проведення культурних, мистецьких та навчальних заходів. Для туристичних груп проводитимуть екскурсії, під час яких за допомогою проектора більш детально ознайомлять з історією міста.

Жовківська синагога, збудована у 17 ст., одна з найбільших у Європі оборонних споруд у стилі ренесансу. Пам'ятка архітектури занесена до списку Нью-Йоркського фонду світових пам'яток «100 пам'яток світу, які знаходяться в загрозливому стані». Через це у 2000 році її почали реставрувати, хоча зараз роботи припинили. Споруда в аварійному стані.

Проект COMUS ― це спільний проект Ради Європи і Європейської Комісії «Урбаністичні стратегії в історичних містах, скеровані громадянами», спрямований на розробку інноваційних моделей міського планування, що сприяють розв’язанню практичних проблем в історичних містах. Жовква підготувала низку проектних ідей в цій сфері.