Депутати Львова затвердили детальний план Святоюрської гори

10 лютого 2017, 08:47 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Святоюрський.jpgДепутати Львівської міської ради на сесії 9 лютого затвердили детальний план реновації території Святоюрської гори з реконструкцією прощі Святого Юра, впорядкування Митрополичих садів та пропозиціями щодо визначення місць розташування пам’ятника Митрополиту Андрею.

За відповідну ухвалу проголосував 51 депутат, передає кореспондент ІА ZIK.

Як йдеться у пояснювальній записці, детальний план Святоюрської гори неодноразово розглядала громадськість. Туди вносили зміни. Тому на розгляд сесії з врахуванням зауважень та пропозицій винесли відкорегований варіант детального плану території Святоюрської гори.

«Рельєф Святоюрської гори є так само об’єктом спадщини ЮНЕСКО як і сама церква св. Юра. Від місця, де починається підйом, – це є землі історико-архітектурного призначення. Тобто, тут не може бути жодного будівництва. Там може бути паркова зона, в тому числі дитячий майданчик», –повідомив головний архітектор Львова Юліан Чаплінський.

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теги до статті:Собор св. Юра у Львові,ЮНЕСКО
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    • Askold | 10 лютого 2017, 11:32

      Московити почали використовувати тактику "якщо не можеш перемогти, потрібно спочатку очолити ворога а потім розвалити з середини". Не допускати цих сектантів ґундяєвських у ЗСУ.

    • Askold | 10 лютого 2017, 11:29

      Так ви ж пацаК, вам промивати мізки немає сенсу - вони вже промиті і зґвалтовані руззґє міром.

    • Askold | 10 лютого 2017, 11:27

      ґаспадін валєра, це тобі калєснічєнка розказав?). Ви пацаки як не маскуєтечь, та зайва хромосома вас видає ).

    • Fr. Valerii | 10 лютого 2017, 10:35

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    • Фёдор Калашников | 10 лютого 2017, 08:29

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