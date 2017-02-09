Депутати Львова затвердили детальний план Святоюрської гори

Депутати Львівської міської ради на сесії 9 лютого затвердили детальний план реновації території Святоюрської гори з реконструкцією прощі Святого Юра, впорядкування Митрополичих садів та пропозиціями щодо визначення місць розташування пам’ятника Митрополиту Андрею.

За відповідну ухвалу проголосував 51 депутат, передає кореспондент ІА ZIK.

Як йдеться у пояснювальній записці, детальний план Святоюрської гори неодноразово розглядала громадськість. Туди вносили зміни. Тому на розгляд сесії з врахуванням зауважень та пропозицій винесли відкорегований варіант детального плану території Святоюрської гори.

«Рельєф Святоюрської гори є так само об’єктом спадщини ЮНЕСКО як і сама церква св. Юра. Від місця, де починається підйом, – це є землі історико-архітектурного призначення. Тобто, тут не може бути жодного будівництва. Там може бути паркова зона, в тому числі дитячий майданчик», –повідомив головний архітектор Львова Юліан Чаплінський.