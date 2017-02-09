На реставрацію собору св. Юра у Львові уряд виділить 20 мільйонів гривень, - нардеп

Уряд виділить з державного бюджету 20 мільйонів гривень на реставрацію комплексу споруд собору святого Юра у Львові, який входить до комплексу пам'ятки ЮНЕСКО. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив нардеп Ігор Васюник.

За це питання вчора проголосували на засідання Уряду під час розгляду питання про розподіл у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

«Дякую від імені львів'ян, ГР "Святий Юр" прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, що місяць тому відгукнувся на моє прохання про виділення коштів для збереження пам'ятки архітектури, перлини Львова - собору Святого Юра. Відповідальність та дотримання слова - це велика рідкість серед українських політиків сьогодні». – написав депутат.

На черзі, зазначив він, розглядається важливе ухвалення закону щодо захисту та збереження пам'яток ЮНЕСКО в Україні.

«На жаль, у Львові для знищення пам'яток ЮНЕСКО робиться більше, ніж для їхнього збереження і розвитку. І не в останню чергу так відбувається через бездіяльність та з легкої руки чиновників», - пояснив Ігор Васюник.