На реставрацію собору св. Юра у Львові уряд виділить 20 мільйонів гривень, - нардеп

9 лютого 2017, 13:24 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Святоюрський.jpgУряд виділить з державного бюджету 20 мільйонів гривень на реставрацію комплексу споруд собору святого Юра у Львові, який входить до комплексу пам'ятки ЮНЕСКО. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив нардеп Ігор Васюник.

За це питання вчора проголосували на засідання Уряду під час розгляду питання про розподіл у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

«Дякую від імені львів'ян, ГР "Святий Юр" прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, що місяць тому відгукнувся на моє прохання про виділення коштів для збереження пам'ятки архітектури, перлини Львова - собору Святого Юра. Відповідальність та дотримання слова - це велика рідкість серед українських політиків сьогодні». – написав депутат.

На черзі, зазначив він, розглядається важливе ухвалення закону щодо захисту та збереження пам'яток ЮНЕСКО в Україні.

«На жаль, у Львові для знищення пам'яток ЮНЕСКО робиться більше, ніж для їхнього збереження і розвитку. І не в останню чергу так відбувається через бездіяльність та з легкої руки чиновників», - пояснив Ігор Васюник.

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теги до статті:ВРУ,Ігор Васюник,Кабмін,Собор св. Юра у Львові,ЮНЕСКО
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    Останні коментарі

    • netoy_gaidamak | 9 лютого 2017, 12:51

      Та дайте ше відповідь на його листи, тоді можна робить висновки. Бо запит є, а результатів нема.

    • netoy_gaidamak | 9 лютого 2017, 12:41

      Ага, якщо по закону то "москвославні прислужники" - а як хлопці в балаклавах і крикуни за гроші віджимають Церкву - то Слава Україні?. Гарна риторика, нічого сказати.

    • Фёдор Калашников | 9 лютого 2017, 11:58

      Ви серйозно??? На сповіді ви обсуждаєте такі теми?? В каконічній УПЦ?? Я в шоці. Ні разу на сповіді такого не чув

    • keleynik | 9 лютого 2017, 11:26

      Правильно и своевременно. НЕЛЬЗЯ УПЦ МП ДОПУСКАТЬ В АРМИЮ!!! Являюсь прихожанином этой церкви и знаю на собственном опыте как промывают мозги на исповедях, иногда очень деликатно, но - результат всё

    • Леонтій | 9 лютого 2017, 10:34

      ПІСЛЯМОВА. А ось нижче приклад однієї з таких можливих - спільних молитов (Молитва за спасіння народу й держави Української та втихомирення в ній розбрату і ворожнечі). "Господи Боже, Ісусе

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