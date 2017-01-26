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У Мінкультури запевняють, що буферні зони Лаври і Софії не зменшилися
6 лютого 2017, 11:20 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 | | Код для блогу | |
У цьому запевнила заступник міністра культури України Тамара Мазур під час презентації Звіту про стан збереження об'єкта всесвітньої спадщини "Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра", повідомляє Укрінформ.
"Останнім часом, в період підготовки звіту, в пресі було дуже багато інформації про начебто зміну меж буферних зон. До сьогодні в ЮНЕСКО були офіційно оприлюднені лише дві буферних зони об'єкта "Софія Київська та Києво-Печерська Лавра". І в 2016 році ми просто відновили, привели у відповідність наше внутрішнє законодавство до того, що оприлюднено ЮНЕСКО. Ми офіційно затвердили, в порядку, встановленому ЮНЕСКО, охоронні зони Києво-Печерської Лаври. І сьогодні наші буферні зони виглядають так, як вони завжди виглядали в ЮНЕСКО - так, як ЮНЕСКО їх прийняло і визнало. Тобто ніякого зменшення розміру буферних зон не відбулося", - підкреслила Мазур.
Як зазначив голова науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини Мінкультури Яків Діхтяр, коли в листопаді 2016 року почали готувати Звіт до ЮНЕСКО, з'ясувався факт, що буферна зона Києво-Печерської Лаври не мала юридичного статусу. Тому заповідник звернувся до Мінкультури - і був прийнятий відповідний наказ.
"Виник скандал, в тому числі в ЗМІ, що нібито зменшена буферна зона майже вдвічі. Але якщо порівняти з попередніми цифрами, то вона залишилася в старих межах: для Лаври - 108,34 га, для Софії - 111,81 га, загальна площа 220,15 га, з урахуванням самих пам'яток - 250,673 га. Таким чином жодного квадратного метра не було зменшено", - сказав Діхтяр.
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