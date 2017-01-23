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РПЦ услід за військовими РФ збирається «добити» «Херсонес Таврійський», - нардеп від БПП
24 січня 2017, 15:02 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 | | Код для блогу | |
Нардеп фракції БПП, Голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз відреагувала на бажання Сімферопольської і Кримської єпархії УПЦ (МП) взяти під свій контроль 24 об’єкти музею-заповідника «Херсонес Таврійський».
За її словами, у разі позитивного вирішення цього питання, для Церкви існує небезпека назавжди втратити цю історичну пам’ятку.
«Це означає, що світ може втратити унікальну історичну пам’ятку, яка включена до списку світової спадщини ЮНЕСКО, - заявила вона.
Депутат нагадала, що в 2016 році окупанти вже знищили там один з об’єктів – античну садибу.
«Тоді це зробили військові РФ, які вирили велетенський котлован на місці пам’ятки і залили його бетоном. Тепер вслід за ними «добити» Херсонес збирається РПЦ. Окупанти, очевидно, використовують тактику ІДІЛ, бойовики якої руйнують історичні пам’ятки на Близькому Сході», - зазначила Фриз.
«Переконана, що за кожний історичний об’єкт, який буде зруйнований окупантами в Криму, вони будуть відповідати перед законом. Покарання буде невідворотне," – додала народний депутат.
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Я належу ло МГКЄ у нас наприклад від угкц все більш по- людськи .Мілан Шашік дуже добрий єпископ. |
- 24 січня 2017, 17:58
В наш час , все що стосується УПЦ - це справа путіна та рпц, так людей вчать по ТВ та ЗМІ. А тому в любих вчинка чи справах на покращення(чи збереження,чи відтворення) ситуації в діях УПЦ вбачають |
- 24 січня 2017, 14:58 |
- 24 січня 2017, 14:31
Давайте будемо чесними: якби Церква не вкладала кошторис у нормальне утримання стародавнiх церков, то пам'ятки архiтктури горiли б на порядок частiше, а то й просто руйнувалися б пiд плином часу. |
- 24 січня 2017, 13:54
Наразi катастрофу, що вiдбуваеться iз нашою державою, можна вмiняти в провину будь-кому та будь-чому, аби не владi. "Хто винен? Невiстка!" |
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