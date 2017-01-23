РПЦ услід за військовими РФ збирається «добити» «Херсонес Таврійський», - нардеп від БПП

Нардеп фракції БПП, Голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз відреагувала на бажання Сімферопольської і Кримської єпархії УПЦ (МП) взяти під свій контроль 24 об’єкти музею-заповідника «Херсонес Таврійський».

За її словами, у разі позитивного вирішення цього питання, для Церкви існує небезпека назавжди втратити цю історичну пам’ятку.

«Це означає, що світ може втратити унікальну історичну пам’ятку, яка включена до списку світової спадщини ЮНЕСКО, - заявила вона.

Депутат нагадала, що в 2016 році окупанти вже знищили там один з об’єктів – античну садибу.

«Тоді це зробили військові РФ, які вирили велетенський котлован на місці пам’ятки і залили його бетоном. Тепер вслід за ними «добити» Херсонес збирається РПЦ. Окупанти, очевидно, використовують тактику ІДІЛ, бойовики якої руйнують історичні пам’ятки на Близькому Сході», - зазначила Фриз.

«Переконана, що за кожний історичний об’єкт, який буде зруйнований окупантами в Криму, вони будуть відповідати перед законом. Покарання буде невідворотне," – додала народний депутат.