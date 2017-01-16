Євреї з усього світу відновлюватимуть Шаргородську синагогу – одне із семи чудес Вінничини

Ігор Винокур, міський голова Шаргорода, що на Вінниччині, запропонував відреставрувати місцеву синагогу, яка є однією з найдавніших подібних споруд в Україні, і його намір підтримали євреї України і світу. Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на прес-службу Об’єднаної єврейської громади України.

Винокур стверджує, що вже домовився з кількома заможними представниками єврейських громад, які готові пожертвувати певні суми на відновлення одного з семи чудес Вінниччини. Люди, які відгукнулися на його заклик, – переважно уродженці Шаргорода. Один з охочих допомогти проекту зараз проживає в Австралії. Він готовий передати владі міста $ 100 тисяч, на виготовлення проектно-кошторисної документації.

Основну проблему для відновлювальних робіт становить обладнання, яке залишилося в приміщенні синагоги з радянських часів, коли на території пам'ятки історії та архітектури розташовувався сокоморсовий завод. У техніки є господар, який відмовляється її вивезти ще з початку 2000-х років, коли синагогу повернули єврейській громаді. Винокур заявив, що навряд чи вдасться уникнути судової тяганини.

Як тільки це питання вирішиться, будівельники займуться перекриттям даху і відведенням води, а потім внутрішніми роботами. Після реставрації синагогу використовуватимуть за призначенням.

Шаргородська синагога побудована в 1589 році. З 1588 року, коли місто отримало Магдебурзьке право, в нього активного почали з'їжджатися євреї. До початку XX століття в містечку проживало 70% євреїв Вінниччини. Крім свого прямого призначення, синагога виконувала оборонну функцію і входила в систему міських укріплень. Під час правління турків на цих територіях в 1672-1699 роках будівля використовували як мечеть. Потім синагога знову функціонувала – до 1930 року, тобто доки радянська влада не закрили її і не передала під сокоморсовий завод.