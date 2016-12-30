В Острозі відновлюють 600-річну синагогу

У місті Острог є древня синагога, якій за підрахунками дослідників вже більше 600 років. Велика синагога, яку також називають «синагога Маршуе» на честь раббі Самуїла Едельса - великого талмудиста, який в XVII столітті за свої гроші її перебудував, занепала відносно недавно. Про це повідомляє кореспондент ERVE.UA з посиланням на JewishNews.

До 1939 року Острозька синагога регулярно приймала прихожан, але з встановленням радянської влади богослужіння довелося призупинити. У період Другої світової війни постраждав лише дах однієї з прибудов молитовного будинку, однак будівля, на щастя, залишилася недоторканою.

В кінці 1980-х через можливі руйнування вік споруди було розроблено проектну документацію для реконструкції. Однак, займатися відновленням синагоги ніхто не став, і аж до 1990-х років її використовували як склад. Потім синагогу руйнували й плюндрували люди і погодні умови. В результаті будівля залишилася без даху, дверей і вікон.

Влітку 2016 року розпочалися реставрація даху будинку. Цьому посприяв підприємець та депутат Острозької міської ради Григорій Аршинов.

На сьогоднішній день відреставрований східний фронтон, відновлений дах. Нині ведеться робота над реконструкцією західного фронтону.