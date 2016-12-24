У Львові визначилися, які храми реставруватимуть у 2017 році

27 грудня 2016, 10:06 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Управління охорони історичного середовища ЛМР у 2017 році отримає 17 млн грн на реставрацію та ремонти архітектурних пам'яток.

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Найдорожчим проектом, який фінансуватимуть з цієї суми, є реставрація храму св. Миколая на вул. Хмельницького, 28. На ремонт найстарішої церкви Львова витратять 2,7 млн грн.

 У 2017 році реставруватимуть більше 30 будинків. Серед них є корпус пологового відділення на Рапопорта, 8 (на реставрацію купола заклали 1 млн грн), костел Єзуїтів(600 тис. грн), костел св. Лазаря на Коперника, 27 (500 тис. грн) та Домініканський собор(300 тис. грн).

На продовження реставрації будівлі Ратуші наступного року витратять 1,5 млн грн, більша частина з яких піде на реставрацію вікон. Ще 1,6 млн грн управління охорони історичного середовища ЛМР отримає на ремонт музею Пінзеля, окрім цього ще 1 млн грн докинуть на завершення ремонту пл. Митної. Про це інформує Zaxid.net.

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теги до статті:Реставрація церков на Західній Україні
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