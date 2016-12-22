Монахи-капуцини просять грошей для порятунку вінницьких катакомб

22 грудня 2016, 11:59 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Вінниці розпочалася акція "Врятувати вінницькі катакомби". Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на прес-службу храму Діви Марії Ангельської.

Під вінницьким капуцинським монастирем, побудованим у 1745-1760 роках, розташовані старовинні підвальні приміщення, які в радянські часи були пристосовані під атомне бомбосховище. У 1990 році храм було повернено віруючим, а приміщення бомбосховища були звільнені.

"Тридцять років варварського ставлення до старовини завдали глибоких ран вінницькому капуцинському монастирю, особливо його підземній інфраструктурі. Найбільшу шкоду катакомбам нанесли додаткові входи-виходи, через які до монастирських фундаментів почала просочуватися вода. Окрім збільшеної вологості цеглини фундаменту руйнувало також тепло пічок, встановлених у цих приміщеннях. Особливої шкоди ці два фактори завдали перлині вінницьких катакомб – частині підземних ходів, які знаходяться на мінус другому рівні монастирських підвалів", - йдеться у повідомленні на сайті храму.

Католицька громада просить усіх небайдужих долучитися до порятунку історичної пам’ятки.

"Якщо сьогодні не розпочати термінових реставраційних робіт, ми можемо назавжди втратити цю архітектурну перлину", - пишуть на сайті.

Нещодавно у мешканців, які до сьогодні заселяють приміщення монастиря, лопнула труба з водою і стіни монастиря постраждали ще більше. Для порятунку монастиря громада хоче викупити решту помешкань у будівлі костьолу, які досі є в житловому фонді.

Пожертви приймають на рахунок парафії з дописом "пожертва на вінницькі катакомби" або безпосередньо в храм.

Реквізити: Римсько-католицька парафія Пресвятої Діви Марії Ангельської Римсько-Католицької Церкви, Україна, 21050 Вінниця, вул. Соборна, буд. 12. Тел.: (0432) 67-10-13 або +380678409395 / Код ЄДРПОУ 20098538, р/р 26009000002523 в АТ "УКРЕКСІМБАНК" м. Київ МФО 322313

 

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теги до статті:Реставрація монастирів,РКЦ
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