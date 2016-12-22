- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Монахи-капуцини просять грошей для порятунку вінницьких катакомб
22 грудня 2016, 11:59 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 | | Код для блогу | |
У Вінниці розпочалася акція "Врятувати вінницькі катакомби". Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на прес-службу храму Діви Марії Ангельської.
Під вінницьким капуцинським монастирем, побудованим у 1745-1760 роках, розташовані старовинні підвальні приміщення, які в радянські часи були пристосовані під атомне бомбосховище. У 1990 році храм було повернено віруючим, а приміщення бомбосховища були звільнені.
"Тридцять років варварського ставлення до старовини завдали глибоких ран вінницькому капуцинському монастирю, особливо його підземній інфраструктурі. Найбільшу шкоду катакомбам нанесли додаткові входи-виходи, через які до монастирських фундаментів почала просочуватися вода. Окрім збільшеної вологості цеглини фундаменту руйнувало також тепло пічок, встановлених у цих приміщеннях. Особливої шкоди ці два фактори завдали перлині вінницьких катакомб – частині підземних ходів, які знаходяться на мінус другому рівні монастирських підвалів", - йдеться у повідомленні на сайті храму.
Католицька громада просить усіх небайдужих долучитися до порятунку історичної пам’ятки.
"Якщо сьогодні не розпочати термінових реставраційних робіт, ми можемо назавжди втратити цю архітектурну перлину", - пишуть на сайті.
Нещодавно у мешканців, які до сьогодні заселяють приміщення монастиря, лопнула труба з водою і стіни монастиря постраждали ще більше. Для порятунку монастиря громада хоче викупити решту помешкань у будівлі костьолу, які досі є в житловому фонді.
Пожертви приймають на рахунок парафії з дописом "пожертва на вінницькі катакомби" або безпосередньо в храм.
Реквізити: Римсько-католицька парафія Пресвятої Діви Марії Ангельської Римсько-Католицької Церкви, Україна, 21050 Вінниця, вул. Соборна, буд. 12. Тел.: (0432) 67-10-13 або +380678409395 / Код ЄДРПОУ 20098538, р/р 26009000002523 в АТ "УКРЕКСІМБАНК" м. Київ МФО 322313
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Пластуни принесли в Раду Вифлеємський вогонь миру | 22 грудня 2016, 12:35 | Релігія і політика |
Міноборони України нагородило кліриків Одеської єпархії УПЦ КП | 22 грудня 2016, 12:13 | Віра і зброя |
Монахи-капуцини просять грошей для порятунку вінницьких катакомб | 22 грудня 2016, 11:59 | Реставрація, збереження культурної спадщини |
У Софії Київській виявили унікальний напис тисячолітньої давності | 22 грудня 2016, 10:24 | Релігія та культура |
У Карітасі Львова близько 200 дітей отримали щедрі подарунки від святого Миколая | 22 грудня 2016, 10:08 | Благодійність, соціальне служіння |
Останні коментарі
- 22 грудня 2016, 15:52
"Згідно віровчення [ісламу], Мухаммад передав людству найповніше Одкровення Аллага." А от, згідно віровчення Біблії, це "найповніше Одкровення" Бога передали людству якраз Господь |
- 22 грудня 2016, 14:01
Как-то страно, что священнослужитель такого ранга не может отличить исповедь, от частного разговора, ведь на видео четко видно его встречу с Климентом, подготовку к исповеди и уже их разговор после |
- 22 грудня 2016, 12:38
Р. S. І навіть більше того. Утвердження й впровадження нового "догмату" про "непорочне зачаття" Діви Марії направду знадобилося верхівці Католицької Церкви, щоби, по суті, придати |
- 22 грудня 2016, 12:17
"Східні Православні Церкви не приймають догмату про непорочне зачаття. Українська Греко-Католицька Церква після проголошення догми про непорочне зачаття празник Зачаття Богородиці святою Анною |
- 22 грудня 2016, 11:12
Пан Рудий може тільки спекулювати данною темою, бо ніяк до Світового Православ'я не відноситься зі своїм Філаретом. І його заяви та спроби дати про себе в світі та завоювати авторитет до КП ніяк не |
Популярні статті місяця
23 листопада 2016, 11:50 | Релігія і політика | 14 грудня 2016, 04:25
Без Української Церкви Росія стане Московією, - Мирослав Маринович про заяву Патріарха РПЦ
12 грудня 2016, 13:39 | Анонси | 16 грудня 2016, 12:03
В УКУ відбудеться науково-практична конференція “Бог на Майдані: реальність чи міф?”
9 грудня 2016, 14:12 | Релігія і політика | 14 грудня 2016, 21:31
Патріарх Філарет пояснив, чому Росія так б'ється за українську Церкву
5 грудня 2016, 13:26 | Соцопитування | 7 грудня 2016, 11:03
Майже половина православних українців хоче Єдиної Помісної Православної Церкви, – соцопитування
1 грудня 2016, 11:34 | Суспільство-дайджест | 3 грудня 2016, 16:20
Коментарі