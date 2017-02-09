Археологи в Юдейській пустелі знайшли ще одну печеру, де зберігалися "Кумранські рукописи"

В Ізраїлі археологи виявили унікальну печеру в скелі юдейській пустелі. У ній раніше зберігалися стародавні манускрипти "Кумранські рукописи", які також відомі як сувої Мертвого моря, повідомляє bigmir.net з посиланням на ВВС.

"До сих пір вважали, що сувої Мертвого моря були знайдені лише в 11 печерах Кумрана, але зараз не залишилося сумнівів, що це дванадцята печера", – розповів керівник експедиції.

Вчені розповіли, що це перше відкриття за останні 60 років. Фахівці припускають, що стародавні сувої були вилучені з гроту племенами бедуїнів в 50-х роках минулого століття. Це підтверджується знайденими частинами від металевої кирки, які датовані тими роками.

Крім того, були виявлені ємкості, шматок пергаменту в глечику, напівдорогоцінний камінь сердолік, мотузки зі шкіри та фрагменти обгортки. Як вважають археологи, ними могли обмотувати стародавні манускрипти.

Варто відзначити, що всього у всьому світі було знайдено 800 сувоїв Мертвого моря. Вони були створені IV століттям до н.е. Записи велися арамейською і грецькою мовою на папірусі і шкірі. Манускрипти містять біблійні тексти і світські листи I і II тисячоліть до н.е.