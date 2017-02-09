Археологи в Юдейській пустелі знайшли ще одну печеру, де зберігалися "Кумранські рукописи"

14 лютого 2017, 09:11 | Історія, археологія | 0 |   | Код для блогу |  | 

В Ізраїлі археологи виявили унікальну печеру в скелі юдейській пустелі. У ній раніше зберігалися стародавні манускрипти "Кумранські рукописи", які також відомі як сувої Мертвого моря, повідомляє bigmir.net з посиланням на ВВС.

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"До сих пір вважали, що сувої Мертвого моря були знайдені лише в 11 печерах Кумрана, але зараз не залишилося сумнівів, що це дванадцята печера", – розповів керівник експедиції.

Вчені розповіли, що це перше відкриття за останні 60 років. Фахівці припускають, що стародавні сувої були вилучені з гроту племенами бедуїнів в 50-х роках минулого століття. Це підтверджується знайденими частинами від металевої кирки, які датовані тими роками.

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Крім того, були виявлені ємкості, шматок пергаменту в глечику, напівдорогоцінний камінь сердолік, мотузки зі шкіри та фрагменти обгортки. Як вважають археологи, ними могли обмотувати стародавні манускрипти.

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Варто відзначити, що всього у всьому світі було знайдено 800 сувоїв Мертвого моря. Вони були створені IV століттям до н.е. Записи велися  арамейською і грецькою мовою на папірусі і шкірі. Манускрипти містять біблійні тексти і світські листи I і II тисячоліть до н.е.

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теги до статті:Ізраїль,Сувои Мертвого моря
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